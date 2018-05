Додано: П'ят 11 тра, 2018 06:00

Хомякоид написав: kingkongovets написав: В Украине запретили наземные парковки в центральных частях городов



https://kyiv.comments.ua/news/2018/05/10/154339.html В Украине запретили наземные парковки в центральных частях городов



Это надо было боксеру мэру четыре года мерствовать что-бы разглядеть что в Киеве из за машин пройти невозможно на тротуарах и во дворах.

Да, ближе нужно быть власти к простому народу, и иногда на метро проехаться и пешочком пройтись.



а разве речь только о киеве? а в том, шо не было законных оснований для наказания и эвакуации нарушителей тоже кличко виноват? а разрешение парковки на тротуарах при его каденции было дано?

