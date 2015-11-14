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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1055105610571058

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 832
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
175
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
130
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
155
Якість будівництва
15%
127
Всього голосів : 832
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 06:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:В Украине запретили наземные парковки в центральных частях городов

https://kyiv.comments.ua/news/2018/05/10/154339.html


Это надо было боксеру мэру четыре года мерствовать что-бы разглядеть что в Киеве из за машин пройти невозможно на тротуарах и во дворах.
Да, ближе нужно быть власти к простому народу, и иногда на метро проехаться и пешочком пройтись.

Кстати в Дейчланде не паркуються на тротуарах. Очень дорого по факту.


а разве речь только о киеве? а в том, шо не было законных оснований для наказания и эвакуации нарушителей тоже кличко виноват? а разрешение парковки на тротуарах при его каденции было дано?
лишь бы шо сказать, абы зрада
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 06:20

  kingkongovets написав:
Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:В Украине запретили наземные парковки в центральных частях городов

https://kyiv.comments.ua/news/2018/05/10/154339.html


Это надо было боксеру мэру четыре года мерствовать что-бы разглядеть что в Киеве из за машин пройти невозможно на тротуарах и во дворах.
Да, ближе нужно быть власти к простому народу, и иногда на метро проехаться и пешочком пройтись.

Кстати в Дейчланде не паркуються на тротуарах. Очень дорого по факту.


а разве речь только о киеве? а в том, шо не было законных оснований для наказания и эвакуации нарушителей тоже кличко виноват? а разрешение парковки на тротуарах при его каденции было дано?
лишь бы шо сказать, абы зрада


А че Кличко не отменил это разрешение на парковку за четыре года мерства.
Он мер или свадебный генерал. Вопрос уже давно стоит остро, минимум лет 10.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 06:24

  kingkongovets написав:
Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:В Украине запретили наземные парковки в центральных частях городов

https://kyiv.comments.ua/news/2018/05/10/154339.html


Это надо было боксеру мэру четыре года мерствовать что-бы разглядеть что в Киеве из за машин пройти невозможно на тротуарах и во дворах.
Да, ближе нужно быть власти к простому народу, и иногда на метро проехаться и пешочком пройтись.

Кстати в Дейчланде не паркуються на тротуарах. Очень дорого по факту.


а разве речь только о киеве? а в том, шо не было законных оснований для наказания и эвакуации нарушителей тоже кличко виноват? а разрешение парковки на тротуарах при его каденции было дано?
лишь бы шо сказать, абы зрада

Он просто не уже не знает че написать для гриценка:-)

Хомякоид пиши. Если Гриценко не президент то народ грозиться заколачивать окна в новостроях Чабанов. Можешь даже окно себе там разбить для наглядности.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 06:36

  kingkongovets написав:
Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:В Украине запретили наземные парковки в центральных частях городов

https://kyiv.comments.ua/news/2018/05/10/154339.html


Это надо было боксеру мэру четыре года мерствовать что-бы разглядеть что в Киеве из за машин пройти невозможно на тротуарах и во дворах.
Да, ближе нужно быть власти к простому народу, и иногда на метро проехаться и пешочком пройтись.

Кстати в Дейчланде не паркуються на тротуарах. Очень дорого по факту.


а разве речь только о киеве? а в том, шо не было законных оснований для наказания и эвакуации нарушителей тоже кличко виноват? а разрешение парковки на тротуарах при его каденции было дано?
лишь бы шо сказать, абы зрада

И где там про тротуары и ответственность. На мой взгляд это очередной нерабочий запрет, так как проектировать парковки в центре города или его исторической части та ещё роскошь.
Dimn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 06:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Понимаете ли диваный вы наш теоретик я участвовал не в одной цепочке РЕАЛЬНЫХ альтернативных сделок а вы все свои альтернативные сделки берёте с "довідник стеля". А вы?
Понапридумывали первая волна вторая волна. Фантазёр-теоретик.
ПешЫте ЫСЧЁ что не может быть в продажах на КРЖН 75% альтернативных сделок и 25% неальтернативных сделок.


Суть альтернативной сделки в том, что она тянет за собой минимум одну вторую. Если альтернативных сделок 75%, это означает что МИНИМУМ половина из них является следствием такой же альтернативной сделки, это математика. Но вам видать не по силам такая тяжелая логическая задачка?
А а цепочка из 4 альтернативных - это из личного опыта кстати
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 07:02

  Хомякоид написав: А че Кличко не отменил это разрешение на парковку за четыре года мерства.
Он мер или свадебный генерал. Вопрос уже давно стоит остро, минимум лет 10.

Кличко пока самый норм. мер.
Разве такое при овощах было возможно?
Зображення
Плохо другое, что 90% автовладельцев прирожденное бы***, и киевские и сельские.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:07

  Faceless написав:
  zahar_ написав:"Семейный совет" ниже озвученных цифр продавать не хочет.
Два объекта недвижимости покупаются взамен - в одном чтобы жить, другой сдавать в аренду.

"Семейный совет" реально собирается из 3к съехать в 1к в состоянии, которое может быть при цене в 15-16куе? "Совет" из одного человека, что ли?


Бедный ыксперд, прям жалко старичка, "семейный совет" его совершенно ни во что не ставит. Из трехи в убитую однуху - это жесть. А как же библиотека, променады, вот это все? Дожился...
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Разве такое при овощах было возможно?

Мерс на эвакуаторе-не заслуга Кличко.
Это следствие обновления полиции и частичного разгона прежней пирамиды власти.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:17

KIM шановні форумчани, в мене сталась неприємна ситуація, загубив чек гравця БК Фаворит, достатньо значна сума. Без чека не видають, хоча є відеофіксація, що саме я робив ставку і касир мене пам' ятає, написав заяву в дирекцію Тераголд, обіцяють дати відповідь, але відчуваю, що не заплатять. Порадьте, що робити, можливо в когось була подбна ситуація. Наперед вдячний, чекаю на ваші поради.
bobo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 08:24

  KIM написав:
  Faceless написав:
  zahar_ написав:"Семейный совет" ниже озвученных цифр продавать не хочет.
Два объекта недвижимости покупаются взамен - в одном чтобы жить, другой сдавать в аренду.

"Семейный совет" реально собирается из 3к съехать в 1к в состоянии, которое может быть при цене в 15-16куе? "Совет" из одного человека, что ли?


Бедный ыксперд, прям жалко старичка, "семейный совет" его совершенно ни во что не ставит. Из трехи в убитую однуху - это жесть. А как же библиотека, променады, вот это все? Дожился...

Когда на горизонте виднеются денюжки от сдачи бесплатно полученого имущества, копийчужка мгновенно поступается принципами и залой, начиная нещадно експлуатировать понаехов.
И самое главное, мелочность поражает - распрощаться с залой и променадами ради 150 баксов в месяц.....
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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