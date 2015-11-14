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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1056105710581059

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 832
Висота стель
4%
35
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
175
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
130
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
155
Якість будівництва
15%
127
Всього голосів : 832
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Недобудову на Лівобережній передали Нацполіції
Уряд забрав недобудову на Лівобережній у «Нафтогазу» і передав будівлю під офіси Нацполіції.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:04

  Рыба-сом написав:ЗЫ Я вот что об Оркаде недавно подумал: если они получили площадку под строительство «Эврики» на условиях достройки «Градомира», но при этом её застраивают жёстким экономом, который продают по практически демпинговым ценам (если верить экспертам данной темы), то за счёт чего теоретически даже «Градомир» достраивать? Или там по этому обязательству они изначально взяли курс на кидалово?


В домах Градомира есть не проданные квартиры.

Изначально Градомир "не феншуйный" проект. Один проректор университета выделил землю Градомиру. Его наступнык - расторг этот договор. Посчитав, что 20% квартир за землю это мало.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:11

Faceless
Суть альтернативной сделки в том, что она тянет за собой минимум одну вторую. Если альтернативных сделок 75%, это означает что МИНИМУМ половина из них является следствием такой же альтернативной сделки, это математика. Но вам видать не по силам такая тяжелая логическая задачка?
А а цепочка из 4 альтернативных - это из личного опыта кстати


А если все, включая порождённые "альтернативные", уже входят в эти 75%. :D
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:17

  27661 написав:Faceless
Суть альтернативной сделки в том, что она тянет за собой минимум одну вторую. Если альтернативных сделок 75%, это означает что МИНИМУМ половина из них является следствием такой же альтернативной сделки, это математика. Но вам видать не по силам такая тяжелая логическая задачка?
А а цепочка из 4 альтернативных - это из личного опыта кстати


А если все, включая порождённые "альтернативные", уже входят в эти 75%. :D

Именно, я ж об этом и говорю
Я выше приводил пример
Альтернативных но при этом не порожденных другими альтенативными в принципе не может быть 75%, ибо при 50% альтернативных остальные 50% уже бы оказались их следствием. Если альтернативных 75%, то это может выглядеть, например, как:
"Инициирующие" альтернативные - 50%
Порожденные альтернативные (вторая волна) - 25% (+/- половина от предыдущих)
А все прочие - "обыкновенные".
Тогда с одной стороны, 75% сделок на рынке - альтенативные
При этом из всех альтернативных сделок третья часть - тоже порождают альтернативные сделки (каждая вторая из "инициирующих")
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:54

  BIGor написав:
  Хомякоид написав: А че Кличко не отменил это разрешение на парковку за четыре года мерства.
Он мер или свадебный генерал. Вопрос уже давно стоит остро, минимум лет 10.

Кличко пока самый норм. мер.
Разве такое при овощах было возможно?
Зображення
Плохо другое, что 90% автовладельцев прирожденное бы***, и киевские и сельские.

Великолепные фото
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:08

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=yPhUMLzoHp4
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Рынок жив!
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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