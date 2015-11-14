Недобудову на Лівобережній передали Нацполіції
Уряд забрав недобудову на Лівобережній у «Нафтогазу» і передав будівлю під офіси Нацполіції.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Недобудову на Лівобережній передали Нацполіції
Уряд забрав недобудову на Лівобережній у «Нафтогазу» і передав будівлю під офіси Нацполіції.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:04
В домах Градомира есть не проданные квартиры.
Изначально Градомир "не феншуйный" проект. Один проректор университета выделил землю Градомиру. Его наступнык - расторг этот договор. Посчитав, что 20% квартир за землю это мало.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:11
Faceless
А если все, включая порождённые "альтернативные", уже входят в эти 75%.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:17
Именно, я ж об этом и говорю
Я выше приводил пример
Альтернативных но при этом не порожденных другими альтенативными в принципе не может быть 75%, ибо при 50% альтернативных остальные 50% уже бы оказались их следствием. Если альтернативных 75%, то это может выглядеть, например, как:
"Инициирующие" альтернативные - 50%
Порожденные альтернативные (вторая волна) - 25% (+/- половина от предыдущих)
А все прочие - "обыкновенные".
Тогда с одной стороны, 75% сделок на рынке - альтенативные
При этом из всех альтернативных сделок третья часть - тоже порождают альтернативные сделки (каждая вторая из "инициирующих")
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:54
Великолепные фото
Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:08
4 года, 300 клиентов, то есть 6 клиентов в месяц.
Рынок жив!
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А это следствие какого обновления?
Востаннє редагувалось Эгоист в П'ят 11 тра, 2018 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:56
Это чебуреки мстят. Кстати, прокурор по делу Наема - чебурек связанный с родителями преступника.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:59
Да хоть негры. Это не меняет суть вопроса: в следствии какого обновления системы всё это происходит? И не только этот конкретный случай.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:01
А если этот тарас сказал что провёл 500 сделок?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
|