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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1057105810591060

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 837
Висота стель
4%
36
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
176
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
131
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
156
Якість будівництва
15%
128
Всього голосів : 837
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:53

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Понимаете ли диваный вы наш теоретик я участвовал не в одной цепочке РЕАЛЬНЫХ альтернативных сделок а вы все свои альтернативные сделки берёте с "довідник стеля". А вы?
Понапридумывали первая волна вторая волна. Фантазёр-теоретик.
ПешЫте ЫСЧЁ что не может быть в продажах на КРЖН 75% альтернативных сделок и 25% неальтернативных сделок.

Суть альтернативной сделки в том, что она тянет за собой минимум одну вторую. Если альтернативных сделок 75%, это означает что МИНИМУМ половина из них является следствием такой же альтернативной сделки, это математика. Но вам видать не по силам такая тяжелая логическая задачка?
А а цепочка из 4 альтернативных - это из личного опыта кстати

Гы. Фейслесс продолжает наводить тень на плетень.
1. у "практика" -"цепочка из 4 альтернативных - это из личного опыта кстати".
Непонятка. Цепочка альтернативных сделок, как правило,заканчивается нельтернативной сделкой. У "практика" нетипичный пример? :shock:
2. Реальная цепочка сделок.
Продалась 1к (у покупателя покупка с нуля). Куплен взамен 3к (кирпичный хрущ).Продавцы 3к кипричного хруща купили взамен 3к панельный хрущ (меньшей площади чем кирпичный хрущ и в худшей локации). Продавцы 3к панельного хруща купили взамен 2к в худшей локации чем 3к панельный хрущ, но почти такого же метража. И им после покупки 2к осталось ещё на побухать. Продавец 2к взял деньги и уехал с ними в РФ делать бизнес.
Вопрос к "математику" - какой процент в этой цепочке АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СДЕЛОК?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:30

  KIM написав:Из трехи в убитую однуху - это жесть. А как же библиотека, променады, вот это все? Дожился...

Зато появится ещё один объект под сдачу.
А библиотека - часть поедет на 2 этаж в дачного домика, чтобы было что читать когда будем отдыхать летом на даче, часть в новую квартиру.
Так как мы будем покупать 1к не в ЖК Вонючка, думаю что на променад будет куда ходить. Так к примеру в районе клубных домов на Лесном много зелёных зон.
В Спорт Лайф в КТ пока абонемент продлевать не буду.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:38

  zahar_ написав:
  KIM написав:Из трехи в убитую однуху - это жесть. А как же библиотека, променады, вот это все? Дожился...

Зато появится ещё один объект под сдачу.
А библиотека - часть поедет на 2 этаж в дачного домика, чтобы было что читать когда будем отдыхать летом на даче, часть в новую квартиру.

А как же инструмент и коллекция?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:38

Шота балаболка Ярослава Чапко никак не может разродится отчётом по первичке КРЖН за первый квартал 2018.
Там для вдумчивого наблюдателя за первичкой КРЖН должно быть много интересных цифр.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:45

  Эгоист написав:
  zahar_ написав:
  KIM написав:Из трехи в убитую однуху - это жесть. А как же библиотека, променады, вот это все? Дожился...

Зато появится ещё один объект под сдачу.
А библиотека - часть поедет на 2 этаж в дачного домика, чтобы было что читать когда будем отдыхать летом на даче, часть в новую квартиру.

А как же инструмент и коллекция?

Инструмент - всё зависит какая 1к купится взамен прелесТи.
Коллекция - полагаю в новой 1к место найдётся.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:Гы. Фейслесс продолжает наводить тень на плетень.
1. у "практика" -"цепочка из 4 альтернативных - это из личного опыта кстати".
Непонятка. Цепочка альтернативных сделок, как правило,заканчивается нельтернативной сделкой. У "практика" нетипичный пример?

Не "как правило", а всегда (иначе это означает что цепочка не закончилась). Само собой подразумевалось, что речь о 4 сделках, 3 из которых альтернативные, а последняя - нет. Хотя зная ваше буквоедство, стоит ожидать ликования и дуль. :mrgreen:
  zahar_ написав:2. Реальная цепочка сделок.
Продалась 1к (у покупателя покупка с нуля). Куплен взамен 3к (кирпичный хрущ).Продавцы 3к кипричного хруща купили взамен 3к панельный хрущ (меньшей площади чем кирпичный хрущ и в худшей локации). Продавцы 3к панельного хруща купили взамен 2к в худшей локации чем 3к панельный хрущ, но почти такого же метража. И им после покупки 2к осталось ещё на побухать. Продавец 2к взял деньги и уехал с ними в РФ делать бизнес.
Вопрос к "математику" - какой процент в этой цепочке АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СДЕЛОК?

Итого 4 сделки (1к, 3к кирпичный хрущ, 3к панельный хрущ, 2к)
Инициирующая сделка с 1к - альтернативная 1 уровня
Продажа 3к кирпичный хрущ - альтернативная 2 уровня
Продажа 3к панельный хрущ - альтернативная 3 уровня
Продажа 2к - обычная.
Итого 75% сделок - альтернативные, 25% - обычные
2 альтернативные сделки из 3 или 67% - являются следствием других альтернативных.
Собственно о чем я вам выше и писал. :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:32

тут вам не ветка по арифметике, господа математики
куда только модератор и второй смотрят?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:37

  zahar_ написав:
  Serg-ik написав:https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=yPhUMLzoHp4
4 года, 300 клиентов, то есть 6 клиентов в месяц. Рынок жив!

А если этот тарас сказал что провёл 500 сделок? :mrgreen:

пациент перед смертью потел, ура!
а вдруг тарас считает "семейный совет" как 3-4-5.. клиентов, а циганского баро со всеми постояльцами Лысой горы
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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