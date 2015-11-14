Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:Понимаете ли диваный вы наш теоретик я участвовал не в одной цепочке РЕАЛЬНЫХ альтернативных сделок а вы все свои альтернативные сделки берёте с "довідник стеля". А вы? Понапридумывали первая волна вторая волна. Фантазёр-теоретик. ПешЫте ЫСЧЁ что не может быть в продажах на КРЖН 75% альтернативных сделок и 25% неальтернативных сделок.
Суть альтернативной сделки в том, что она тянет за собой минимум одну вторую. Если альтернативных сделок 75%, это означает что МИНИМУМ половина из них является следствием такой же альтернативной сделки, это математика. Но вам видать не по силам такая тяжелая логическая задачка? А а цепочка из 4 альтернативных - это из личного опыта кстати
Гы. Фейслесс продолжает наводить тень на плетень. 1. у "практика" -"цепочка из 4 альтернативных - это из личного опыта кстати". Непонятка. Цепочка альтернативных сделок, как правило,заканчивается нельтернативной сделкой. У "практика" нетипичный пример? 2. Реальная цепочка сделок. Продалась 1к (у покупателя покупка с нуля). Куплен взамен 3к (кирпичный хрущ).Продавцы 3к кипричного хруща купили взамен 3к панельный хрущ (меньшей площади чем кирпичный хрущ и в худшей локации). Продавцы 3к панельного хруща купили взамен 2к в худшей локации чем 3к панельный хрущ, но почти такого же метража. И им после покупки 2к осталось ещё на побухать. Продавец 2к взял деньги и уехал с ними в РФ делать бизнес. Вопрос к "математику" - какой процент в этой цепочке АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СДЕЛОК?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
KIM написав:Из трехи в убитую однуху - это жесть. А как же библиотека, променады, вот это все? Дожился...
Зато появится ещё один объект под сдачу. А библиотека - часть поедет на 2 этаж в дачного домика, чтобы было что читать когда будем отдыхать летом на даче, часть в новую квартиру. Так как мы будем покупать 1к не в ЖК Вонючка, думаю что на променад будет куда ходить. Так к примеру в районе клубных домов на Лесном много зелёных зон. В Спорт Лайф в КТ пока абонемент продлевать не буду.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
KIM написав:Из трехи в убитую однуху - это жесть. А как же библиотека, променады, вот это все? Дожился...
Зато появится ещё один объект под сдачу. А библиотека - часть поедет на 2 этаж в дачного домика, чтобы было что читать когда будем отдыхать летом на даче, часть в новую квартиру.
А как же инструмент и коллекция?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Шота балаболка Ярослава Чапко никак не может разродится отчётом по первичке КРЖН за первый квартал 2018. Там для вдумчивого наблюдателя за первичкой КРЖН должно быть много интересных цифр.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
KIM написав:Из трехи в убитую однуху - это жесть. А как же библиотека, променады, вот это все? Дожился...
Зато появится ещё один объект под сдачу. А библиотека - часть поедет на 2 этаж в дачного домика, чтобы было что читать когда будем отдыхать летом на даче, часть в новую квартиру.
А как же инструмент и коллекция?
Инструмент - всё зависит какая 1к купится взамен прелесТи. Коллекция - полагаю в новой 1к место найдётся.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Гы. Фейслесс продолжает наводить тень на плетень. 1. у "практика" -"цепочка из 4 альтернативных - это из личного опыта кстати". Непонятка. Цепочка альтернативных сделок, как правило,заканчивается нельтернативной сделкой. У "практика" нетипичный пример?
Не "как правило", а всегда (иначе это означает что цепочка не закончилась). Само собой подразумевалось, что речь о 4 сделках, 3 из которых альтернативные, а последняя - нет. Хотя зная ваше буквоедство, стоит ожидать ликования и дуль.
zahar_ написав:2. Реальная цепочка сделок. Продалась 1к (у покупателя покупка с нуля). Куплен взамен 3к (кирпичный хрущ).Продавцы 3к кипричного хруща купили взамен 3к панельный хрущ (меньшей площади чем кирпичный хрущ и в худшей локации). Продавцы 3к панельного хруща купили взамен 2к в худшей локации чем 3к панельный хрущ, но почти такого же метража. И им после покупки 2к осталось ещё на побухать. Продавец 2к взял деньги и уехал с ними в РФ делать бизнес. Вопрос к "математику" - какой процент в этой цепочке АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СДЕЛОК?
Итого 4 сделки (1к, 3к кирпичный хрущ, 3к панельный хрущ, 2к) Инициирующая сделка с 1к - альтернативная 1 уровня Продажа 3к кирпичный хрущ - альтернативная 2 уровня Продажа 3к панельный хрущ - альтернативная 3 уровня Продажа 2к - обычная. Итого 75% сделок - альтернативные, 25% - обычные 2 альтернативные сделки из 3 или 67% - являются следствием других альтернативных. Собственно о чем я вам выше и писал.
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