Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:38

Шота балаболка Ярослава Чапко никак не может разродится отчётом по первичке КРЖН за первый квартал 2018.

Там для вдумчивого наблюдателя за первичкой КРЖН должно быть много интересных цифр.

Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.