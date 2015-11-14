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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1058105910601061

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 838
Висота стель
4%
36
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
177
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
131
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
156
Якість будівництва
15%
128
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 06:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А тим часом індекс бомбера ОШ30 йде до відмітки 900.
BIGor
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  #<1 ... 1058105910601061
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