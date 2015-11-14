а что с сайтом Домика? Не открывается.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 тра, 2018 07:45
а что с сайтом Домика? Не открывается.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 12 тра, 2018 08:13
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 12 тра, 2018 08:39
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 12 тра, 2018 09:01
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 12 тра, 2018 09:03
Думаю в реальности домов будет больше.
Если 1 июня сдадут первую очередь Эврики то я наверное таки влошусь.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 12 тра, 2018 09:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Домик показал очередное падение, и скорее всего до конца мая достигнет исторического минимума.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 12 тра, 2018 09:31
У мну статистика ДОМИК -после того как в прошлом году там виталий котенко тупо рисовал рост для загона Аленей - имеет статус "ФУФЕЛ".
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 12 тра, 2018 10:30, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 12 тра, 2018 09:32
Додано: Суб 12 тра, 2018 10:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Скажіть, будь ласка, а Вас усіх не дратують оці ломбарди і гральні автомати на кожному кроці?
- чи то так має бути і все - нормуль?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 12 тра, 2018 10:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Скажіть, будь ласка, а Вас усіх не дратують оці ломбарди і гральні автомати на кожному кроці?
- чи то так має бути і все - нормуль?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
|