Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оценочную стоимость пуповых квартир в Киеве не смогут занижать
По его словам, введение данной процедуры отслеживания предусматривает, что квартиры в центральных частях крупных городов не смогут продаваться по заниженной стоимости – их цена будет привязана к тем индикативам, которые будут находиться в конкретной программе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Оранжевый-хит сезона написав:Если 1 июня сдадут первую очередь Эврики то я наверное таки влошусь.
Давай, прямо перед выборами!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Первый написав:И самое главное, мелочность поражает - распрощаться с залой и променадами ради 150 баксов в месяц.....
1.Мелочь это то что можешь подать нищему или нуждающемуся. 2. Променады как были - так и будут. Лесной на Жукова - манит.
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 12 тра, 2018 11:57, всього редагувалось 3 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Оценочную стоимость пуповых квартир в Киеве не смогут занижать
По его словам, введение данной процедуры отслеживания предусматривает, что квартиры в центральных частях крупных городов не смогут продаваться по заниженной стоимости – их цена будет привязана к тем индикативам, которые будут находиться в конкретной программе.
zahar_ написав:Оценочную стоимость пуповых квартир в Киеве не смогут занижать
По его словам, введение данной процедуры отслеживания предусматривает, что квартиры в центральных частях крупных городов не смогут продаваться по заниженной стоимости – их цена будет привязана к тем индикативам, которые будут находиться в конкретной программе.
Главное шоб позняки не трогали. Всё пуповое теперь там.
В своё время рыги такое замучивали. Во второй части "марлезонского балета" может быть что продавать ниже оценочной стоимости нельзя и при продаже надо будет заплатить налог от разницы в покупке и продаже. По ходу для пеци тоже бюджет может превратится в общак.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Оранжевый-хит сезона написав:Думаю в реальности домов будет больше. Если 1 июня сдадут первую очередь Эврики то я наверное таки влошусь.
Эврика сдаётся очередями?
Ты же писал, что уже всё вложил, и ещё чуть чуть Объект интересный, в готовое с прицелом под самую дешёвую сдачу.
ПС Был в клинике в Сохо как то там, запарковался прямо напротив Демеевского. Ну что ребята, я инстинктивно пригнулся от садящегося самолёта. Жена вообще в акуе посмотрела на меня и поинтересовалась стоимостью метра в Парк Авеню.
hume написав:ПС Был в клинике в Сохо как то там, запарковался прямо напротив Демеевского. Ну что ребята, я инстинктивно пригнулся от садящегося самолёта. Жена вообще в акуе посмотрела на меня и поинтересовалась стоимостью метра в Парк Авеню.
То то первый отнекивается от своего ГП 30-32.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Оранжевый-хит сезона написав:Думаю в реальности домов будет больше. Если 1 июня сдадут первую очередь Эврики то я наверное таки влошусь.
Эврика сдаётся очередями?
Ты же писал, что уже всё вложил, и ещё чуть чуть
Дык уня - виртальный вложенец. Помню как он в первой половине 2012 брехал что купил 4 1к квартиры по 50 куе с квартирантами. Уне сбрехать что он во что-то инвестировал раз плюнуть.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.