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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1059106010611062

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 838
Висота стель
4%
36
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
177
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
131
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
156
Якість будівництва
15%
128
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 11:13

Оценочную стоимость пуповых квартир в Киеве не смогут занижать
По его словам, введение данной процедуры отслеживания предусматривает, что квартиры в центральных частях крупных городов не смогут продаваться по заниженной стоимости – их цена будет привязана к тем индикативам, которые будут находиться в конкретной программе.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/realestate/ ... mosti.html
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 11:18

Непорядок
Субсидии в прошлом году получили почти 53 тысячи владельцев элитных квартир и домов.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/realestate/ ... nalku.html
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 11:38

  Оранжевый-хит сезона написав:Если 1 июня сдадут первую очередь Эврики то я наверное таки влошусь.

Давай, прямо перед выборами! :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 11:49

  Первый написав:И самое главное, мелочность поражает - распрощаться с залой и променадами ради 150 баксов в месяц.....

1.Мелочь это то что можешь подать нищему или нуждающемуся.
2. Променады как были - так и будут.
Лесной на Жукова - манит. :wink:
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 12 тра, 2018 11:57, всього редагувалось 3 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 11:49

  zahar_ написав:Оценочную стоимость пуповых квартир в Киеве не смогут занижать
По его словам, введение данной процедуры отслеживания предусматривает, что квартиры в центральных частях крупных городов не смогут продаваться по заниженной стоимости – их цена будет привязана к тем индикативам, которые будут находиться в конкретной программе.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/realestate/ ... mosti.html

Главное шоб позняки не трогали. Всё пуповое теперь там. :D
А центр то развод на приезжего лоха.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 11:56

  hume написав:
  zahar_ написав:Оценочную стоимость пуповых квартир в Киеве не смогут занижать
По его словам, введение данной процедуры отслеживания предусматривает, что квартиры в центральных частях крупных городов не смогут продаваться по заниженной стоимости – их цена будет привязана к тем индикативам, которые будут находиться в конкретной программе.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/realestate/ ... mosti.html

Главное шоб позняки не трогали. Всё пуповое теперь там. :D

В своё время рыги такое замучивали.
Во второй части "марлезонского балета" может быть что продавать ниже оценочной стоимости нельзя и при продаже надо будет заплатить налог от разницы в покупке и продаже. :?
По ходу для пеци тоже бюджет может превратится в общак. :shock:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 11:57

  Оранжевый-хит сезона написав:Думаю в реальности домов будет больше.
Если 1 июня сдадут первую очередь Эврики то я наверное таки влошусь.

Эврика сдаётся очередями?

Ты же писал, что уже всё вложил, и ещё чуть чуть
Объект интересный, в готовое с прицелом под самую дешёвую сдачу.

ПС
Был в клинике в Сохо как то там, запарковался прямо напротив Демеевского. Ну что ребята, я инстинктивно пригнулся от садящегося самолёта. Жена вообще в акуе посмотрела на меня и поинтересовалась стоимостью метра в Парк Авеню. :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 11:59

  hume написав:ПС
Был в клинике в Сохо как то там, запарковался прямо напротив Демеевского. Ну что ребята, я инстинктивно пригнулся от садящегося самолёта. Жена вообще в акуе посмотрела на меня и поинтересовалась стоимостью метра в Парк Авеню. :D

То то первый отнекивается от своего ГП 30-32.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 12:04

  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Думаю в реальности домов будет больше.
Если 1 июня сдадут первую очередь Эврики то я наверное таки влошусь.

Эврика сдаётся очередями?

Ты же писал, что уже всё вложил, и ещё чуть чуть

Дык уня - виртальный вложенец. :mrgreen:
Помню как он в первой половине 2012 брехал что купил 4 1к квартиры по 50 куе с квартирантами.
Уне сбрехать что он во что-то инвестировал раз плюнуть.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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