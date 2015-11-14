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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1060106110621063

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 838
Висота стель
4%
36
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
177
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
131
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
156
Якість будівництва
15%
128
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 13:08

  zahar_ написав:
  hume написав:ПС
Был в клинике в Сохо как то там, запарковался прямо напротив Демеевского. Ну что ребята, я инстинктивно пригнулся от садящегося самолёта. Жена вообще в акуе посмотрела на меня и поинтересовалась стоимостью метра в Парк Авеню. :D

То то первый отнекивается от своего ГП 30-32.

Заметте, на этом форуме запрещено обсуждение объектов недвижимости представителей власти, как действующих, так и люстрированых. :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 13:09

Кто подскажет - то что первый "попал" на деньги в своём "ГП 30-32" сообщать читателям топика нельзя? :evil:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 13:12

  Эгоист написав:
  zahar_ написав:
  hume написав:ПС
Был в клинике в Сохо как то там, запарковался прямо напротив Демеевского. Ну что ребята, я инстинктивно пригнулся от садящегося самолёта. Жена вообще в акуе посмотрела на меня и поинтересовалась стоимостью метра в Парк Авеню. :D

То то первый отнекивается от своего ГП 30-32.

Заметте, на этом форуме запрещено обсуждение объектов недвижимости представителей власти, как действующих, так и люстрированых. :mrgreen:

Вот интересно почему первый может писать что zahar_ попал на деньги из-за снижение стоимости 3к прелести в ЖК Тампере,
  Первый написав:В той же час при реальній ціні продажу в 28 куе за 3к на тампере Захар просив 40. Знизив до 36 куе. Чи є шанс позбутися прелєсті?

У нерухомості важливий конкретний об'єкт.

Часть плюсов за пост первый точно получил что мну попал на деньги.
А то что первый попал в деньги в своём "ГП 30-32" писать нельзя?
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 12 тра, 2018 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Попередження: 3
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 13:18

  zahar_ написав:Вот интересно почему первый может писать что zahar_ попал на деньги из-за снижение стоимости 3к прелести в ЖК Тампере, а то что первый попал в деньги в своём "ГП 30-32" нельзя?

Потому, что у нас коррупция процветает даже на форуме.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Подякував: 64 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 13:23

  Эгоист написав:
  zahar_ написав:Вот интересно почему первый может писать что zahar_ попал на деньги из-за снижение стоимости 3к прелести в ЖК Тампере, а то что первый попал в деньги в своём "ГП 30-32" нельзя?

Потому, что у нас коррупция процветает даже на форуме.

Не коррупция, а совок.
Куму можно, оппонентам закон.
Кононенко может строить ЖК Лебединый без разрешения на строительство, а Вася Пупкин нет.
Оттого страна и в ж***, а не в Европе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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  #<1 ... 1060106110621063
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