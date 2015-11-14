zahar_ написав:
То то первый отнекивается от своего ГП 30-32.
Заметте, на этом форуме запрещено обсуждение объектов недвижимости представителей власти, как действующих, так и люстрированых.
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Додано: Суб 12 тра, 2018 13:08
Заметте, на этом форуме запрещено обсуждение объектов недвижимости представителей власти, как действующих, так и люстрированых.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Суб 12 тра, 2018 13:09
Кто подскажет - то что первый "попал" на деньги в своём "ГП 30-32" сообщать читателям топика нельзя?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 12 тра, 2018 13:12
Вот интересно почему первый может писать что zahar_ попал на деньги из-за снижение стоимости 3к прелести в ЖК Тампере,
Часть плюсов за пост первый точно получил что мну попал на деньги.
А то что первый попал в деньги в своём "ГП 30-32" писать нельзя?
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 12 тра, 2018 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 12 тра, 2018 13:18
Потому, что у нас коррупция процветает даже на форуме.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Суб 12 тра, 2018 13:23
Не коррупция, а совок.
Куму можно, оппонентам закон.
Кононенко может строить ЖК Лебединый без разрешения на строительство, а Вася Пупкин нет.
Оттого страна и в ж***, а не в Европе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 12 тра, 2018 14:07
Парадоксально,но цены в Харькове на новострои дороже,чем в Киеве, к чему бы это?
Например это,как Позняки- !http://www.zhilstroj-2.ua/objects/viktoriya/
Востаннє редагувалось sinus в Суб 12 тра, 2018 14:10, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 12 тра, 2018 14:09
ну я ж последнюю покупку ещё в прошлом году делал... поднакопилось... скока там та однуха стоит... 25 000...
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Суб 12 тра, 2018 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 12 тра, 2018 14:10
кантора пишет
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 12 тра, 2018 14:13
Аномальную любовь модератора к ПроПеру видят все.
Странная прямо скажем любовь.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 12 тра, 2018 14:27
Самая обыкновенная любовь за деньги.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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