Уну, на кой тебе эта однушка в долгострое?
Ты же вроде машину обновить собирался.
Заедь за мной на новенькой Х5 и поедем на свидание пить Гинесс и заедать крылышками
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Додано: Суб 12 тра, 2018 14:31
Уну, на кой тебе эта однушка в долгострое?
Ты же вроде машину обновить собирался.
Заедь за мной на новенькой Х5 и поедем на свидание пить Гинесс и заедать крылышками
Додано: Суб 12 тра, 2018 14:49
Ну-ну. Поднакопилось за 5 месяцев - 20 куе на тачку 25 куе на 1к воздух в Эврике.
Пиши ИСЧЁ, миллионщик ты наш.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 12 тра, 2018 14:57
вот тут как раз стоит вопрос, или тачку или 1к воздух
и не 5 месяцев, я в сентябре кажись купил
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Суб 12 тра, 2018 15:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 тра, 2018 15:01
предпочитаю у тебя "выбрать под настроение из маленького автопарка"
p/s/ женщины у которых нет денег на мужчину заводят кота
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 12 тра, 2018 16:05
нормально платят зп в ОП оранжа.
что б за пол года на 1к без труда накопить)
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