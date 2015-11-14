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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 тра, 2018 14:49
Оранжевый-хит сезона написав:
ну я ж последнюю покупку ещё в прошлом году делал... поднакопилось... скока там та однуха стоит... 25 000...
Ну-ну. Поднакопилось за 5 месяцев - 20 куе на тачку 25 куе на 1к воздух в Эврике.
Пиши ИСЧЁ, миллионщик ты наш.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Суб 12 тра, 2018 14:57
zahar_ написав: Оранжевый-хит сезона написав:
ну я ж последнюю покупку ещё в прошлом году делал... поднакопилось... скока там та однуха стоит... 25 000...
Ну-ну. Поднакопилось за 5 месяцев - 20 куе на тачку 25 куе на 1к воздух в Эврике.
Пиши ИСЧЁ, миллионщик ты наш.
вот тут как раз стоит вопрос, или тачку или 1к воздух
и не 5 месяцев, я в сентябре кажись купил
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 12 тра, 2018 15:01
Tribeca написав: Оранжевый-хит сезона написав:
ну я ж последнюю покупку ещё в прошлом году делал... поднакопилось... скока там та однуха стоит... 25 000...
Уну, на кой тебе эта однушка в долгострое?
Ты же вроде машину обновить собирался.
Заедь за мной на новенькой Х5 и поедем на свидание пить Гинесс и заедать крылышками
предпочитаю у тебя "выбрать под настроение из маленького автопарка"
p/s/ женщины у которых нет денег на мужчину заводят кота
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 12 тра, 2018 16:05
Оранжевый-хит сезона написав: zahar_ написав: Оранжевый-хит сезона написав:
ну я ж последнюю покупку ещё в прошлом году делал... поднакопилось... скока там та однуха стоит... 25 000...
Ну-ну. Поднакопилось за 5 месяцев - 20 куе на тачку 25 куе на 1к воздух в Эврике.
Пиши ИСЧЁ, миллионщик ты наш.
вот тут как раз стоит вопрос, или тачку или 1к воздух
и не 5 месяцев, я в сентябре кажись купил
нормально платят зп в ОП оранжа.
что б за пол года на 1к без труда накопить)
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Kangaro
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Додано: Суб 12 тра, 2018 17:58
Kangaro написав:
нормально платят зп в ОП оранжа.
что б за пол года на 1к без труда накопить)
Круто, значит застройщикам есть еще куда двигаться к рыночной цене.
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BIGor
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Додано: Суб 12 тра, 2018 18:23
Че за зверь, как прощёлкали
Linden Luxury Residences на Лютеранской?
Рекламы Енсо всё больше.
Рыбальский повесил чуть чуть фасада
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hume
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