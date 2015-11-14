Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Думаю в реальности домов будет больше. Если 1 июня сдадут первую очередь Эврики то я наверное таки влошусь.
Эврика сдаётся очередями?
Ты же писал, что уже всё вложил, и ещё чуть чуть Объект интересный, в готовое с прицелом под самую дешёвую сдачу.
ПС Был в клинике в Сохо как то там, запарковался прямо напротив Демеевского. Ну что ребята, я инстинктивно пригнулся от садящегося самолёта. Жена вообще в акуе посмотрела на меня и поинтересовалась стоимостью метра в Парк Авеню.
ну я ж последнюю покупку ещё в прошлом году делал... поднакопилось... скока там та однуха стоит... 25 000...
Оранжевый-хит сезона написав:ну я ж последнюю покупку ещё в прошлом году делал... поднакопилось... скока там та однуха стоит... 25 000...
Ну-ну. Поднакопилось за 5 месяцев - 20 куе на тачку 25 куе на 1к воздух в Эврике. Пиши ИСЧЁ, миллионщик ты наш.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США