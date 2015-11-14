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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1061106210631064>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 838
Висота стель
4%
36
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
177
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
131
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
156
Якість будівництва
15%
128
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 14:09

  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Думаю в реальности домов будет больше.
Если 1 июня сдадут первую очередь Эврики то я наверное таки влошусь.

Эврика сдаётся очередями?

Ты же писал, что уже всё вложил, и ещё чуть чуть
Объект интересный, в готовое с прицелом под самую дешёвую сдачу.

ПС
Был в клинике в Сохо как то там, запарковался прямо напротив Демеевского. Ну что ребята, я инстинктивно пригнулся от садящегося самолёта. Жена вообще в акуе посмотрела на меня и поинтересовалась стоимостью метра в Парк Авеню. :D

ну я ж последнюю покупку ещё в прошлом году делал... поднакопилось... скока там та однуха стоит... 25 000...
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Суб 12 тра, 2018 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 14:10

  zahar_ написав:
  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Думаю в реальности домов будет больше.
Если 1 июня сдадут первую очередь Эврики то я наверное таки влошусь.

Эврика сдаётся очередями?

Ты же писал, что уже всё вложил, и ещё чуть чуть

Дык уня - виртальный вложенец. :mrgreen:
Помню как он в первой половине 2012 брехал что купил 4 1к квартиры по 50 куе с квартирантами.
Уне сбрехать что он во что-то инвестировал раз плюнуть.

кантора пишет :)
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 14:31

  Оранжевый-хит сезона написав:ну я ж последнюю покупку ещё в прошлом году делал... поднакопилось... скока там та однуха стоит... 25 000...



Уну, на кой тебе эта однушка в долгострое?

Ты же вроде машину обновить собирался.

Заедь за мной на новенькой Х5 и поедем на свидание пить Гинесс и заедать крылышками
Tribeca
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 14:49

  Оранжевый-хит сезона написав:ну я ж последнюю покупку ещё в прошлом году делал... поднакопилось... скока там та однуха стоит... 25 000...

Ну-ну. Поднакопилось за 5 месяцев - 20 куе на тачку 25 куе на 1к воздух в Эврике.
Пиши ИСЧЁ, миллионщик ты наш. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 14:57

  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:ну я ж последнюю покупку ещё в прошлом году делал... поднакопилось... скока там та однуха стоит... 25 000...

Ну-ну. Поднакопилось за 5 месяцев - 20 куе на тачку 25 куе на 1к воздух в Эврике.
Пиши ИСЧЁ, миллионщик ты наш. :mrgreen:

вот тут как раз стоит вопрос, или тачку или 1к воздух :(
и не 5 месяцев, я в сентябре кажись купил
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Суб 12 тра, 2018 15:04, всього редагувалось 1 раз.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 15:01

  Tribeca написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:ну я ж последнюю покупку ещё в прошлом году делал... поднакопилось... скока там та однуха стоит... 25 000...



Уну, на кой тебе эта однушка в долгострое?

Ты же вроде машину обновить собирался.

Заедь за мной на новенькой Х5 и поедем на свидание пить Гинесс и заедать крылышками

предпочитаю у тебя "выбрать под настроение из маленького автопарка" :mrgreen:
p/s/ женщины у которых нет денег на мужчину заводят кота
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 16:05

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:ну я ж последнюю покупку ещё в прошлом году делал... поднакопилось... скока там та однуха стоит... 25 000...

Ну-ну. Поднакопилось за 5 месяцев - 20 куе на тачку 25 куе на 1к воздух в Эврике.
Пиши ИСЧЁ, миллионщик ты наш. :mrgreen:

вот тут как раз стоит вопрос, или тачку или 1к воздух :(
и не 5 месяцев, я в сентябре кажись купил


нормально платят зп в ОП оранжа.
что б за пол года на 1к без труда накопить)
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 17:58

  Kangaro написав:нормально платят зп в ОП оранжа.
что б за пол года на 1к без труда накопить)

Круто, значит застройщикам есть еще куда двигаться к рыночной цене.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 18:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Че за зверь, как прощёлкали
Linden Luxury Residences на Лютеранской?

Рекламы Енсо всё больше.

Рыбальский повесил чуть чуть фасада
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 18:41

А в Фундуклеевском сейчас ужин!
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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