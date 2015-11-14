RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1061106210631064

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 838
Висота стель
4%
36
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
177
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
131
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
156
Якість будівництва
15%
128
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 19:06

  hume написав:Че за зверь, как прощёлкали
Linden Luxury Residences на Лютеранской?

Рекламы Енсо всё больше.

Рыбальский повесил чуть чуть фасада

Видел этот проект 6 лет назад
Работал я с этими собственниками, только не помню что именно делали.... но проект точно помню
Uniq00
 
Повідомлень: 7
З нами з: 08.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 19:43

  Kangaro написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  zahar_ написав:Ну-ну. Поднакопилось за 5 месяцев - 20 куе на тачку 25 куе на 1к воздух в Эврике.
Пиши ИСЧЁ, миллионщик ты наш. :mrgreen:

вот тут как раз стоит вопрос, или тачку или 1к воздух :(
и не 5 месяцев, я в сентябре кажись купил


нормально платят зп в ОП оранжа.
что б за пол года на 1к без труда накопить)

дык, Макс Роял это не наши методы :)
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18539
З нами з: 20.04.08
Подякував: 349 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 19:52

Был в кассиопее на левобережке, лифты мицуи. Как в джек хауз и роял. Губатая бабка тоже на месте была.
Fuсk eah
hume
 
Повідомлень: 4387
З нами з: 27.12.12
Подякував: 324 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1061106210631064
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1069, 1070, 1071
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10705 1943847
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 тра, 2018 22:22
Кочевник
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23169
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 99939
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (236)
12.05.2018 20:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.