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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 тра, 2018 19:06
hume написав:
Че за зверь, как прощёлкали
Linden Luxury Residences на Лютеранской?
Рекламы Енсо всё больше.
Рыбальский повесил чуть чуть фасада
Видел этот проект 6 лет назад
Работал я с этими собственниками, только не помню что именно делали.... но проект точно помню
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Додано: Суб 12 тра, 2018 19:43
Kangaro написав: Оранжевый-хит сезона написав: zahar_ написав:
Ну-ну. Поднакопилось за 5 месяцев - 20 куе на тачку 25 куе на 1к воздух в Эврике.
Пиши ИСЧЁ, миллионщик ты наш.
вот тут как раз стоит вопрос, или тачку или 1к воздух
и не 5 месяцев, я в сентябре кажись купил
нормально платят зп в ОП оранжа.
что б за пол года на 1к без труда накопить)
дык, Макс Роял это не наши методы
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 12 тра, 2018 19:52
Был в кассиопее на левобережке, лифты мицуи. Как в джек хауз и роял. Губатая бабка тоже на месте была.
Fuсk eah
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hume
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Додано: Суб 12 тра, 2018 20:04
hume
Пачём метр видовой и не в ж*** ли там локация?
Монолит, 2.70 или 3 потолки?
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барабашов
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Додано: Суб 12 тра, 2018 20:37
Проезжал мимо Кардинала - как-то вяло они его строят. Альтер-Эго заявили на 2 кв. Но, похоже, тоже затянут немного.
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Додано: Суб 12 тра, 2018 21:03
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Додано: Суб 12 тра, 2018 21:08
барабашов написав:hume
Пачём метр видовой и не в ж*** ли там локация?
Монолит, 2.70 или 3 потолки?
Видовая там всего на пару лет. скоро там все застроят. потолок 2.7.
все как любит хум
локация - ж*** еще та
надо брать!
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Kangaro
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