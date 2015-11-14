Видел этот проект 6 лет назад
Работал я с этими собственниками, только не помню что именно делали.... но проект точно помню
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Додано: Суб 12 тра, 2018 19:06
Додано: Суб 12 тра, 2018 19:43
дык, Макс Роял это не наши методы
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 12 тра, 2018 19:52
Был в кассиопее на левобережке, лифты мицуи. Как в джек хауз и роял. Губатая бабка тоже на месте была.
Fuсk eah
Додано: Суб 12 тра, 2018 20:04
hume
Пачём метр видовой и не в ж*** ли там локация?
Монолит, 2.70 или 3 потолки?
Додано: Суб 12 тра, 2018 20:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Проезжал мимо Кардинала - как-то вяло они его строят. Альтер-Эго заявили на 2 кв. Но, похоже, тоже затянут немного.
Додано: Суб 12 тра, 2018 21:03
Коллеги Флая
Додано: Суб 12 тра, 2018 21:08
Додано: Суб 12 тра, 2018 21:47
От гулливера оч далеко, до метро левобережная ходит шикарный богдан. 1100 уе метр с доками и видом (естественно перепродажа). Вид, возможно, перекроют. И будет шикарный вид в трусселя соседей. Монолит 2,7. Оркада там реально лакшери выстроила, был удивлён качеством.
Но вент фасад уже первые жильцы уничтожили, некоторые уже повываливали балконы, которые, ВНИМАНИЕ, для таких д***** Аркада заливала бетоном. Ограждение балкона монолит, не кирпич. Всё нах повырезали
Додано: Суб 12 тра, 2018 21:49
А в это время у соседей по состоянию на конец 2017 года:
Для примера расчетов Скяев привел расценки на жилье в западных районах Москвы: «У станции метро «Международная» стоимость «вторички» около 6,5-7 млн рублей за 1-комнатную квартиру. Новостройки здесь же продаются от 7,5-8 млн рублей за 1-комн квартиру 35 кв.м».
100 тыс дол за 35 м однушку, 3 тыс долларов за метр в епенях у одной из конечных станций метро. Столько в Киеве стоит метр на Липках, Крещатике и т.д. Пользуйтесь моментом.
Востаннє редагувалось Егор в Суб 12 тра, 2018 21:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 тра, 2018 21:50
Был возле Альтер Эго. Шикарно выглядит. Затянут.
Кардинал в июне, возможно, закончат монолит. Всё жду фасад. Последнюю секции начали зашивать, но керамогранита нет пока. Очень хочу увидеть именно его
Минимальная цена однухи по луну 41500 за метр, аднака
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