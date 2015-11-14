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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 838
Висота стель
4%
36
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
177
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
131
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
156
Якість будівництва
15%
128
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 19:06

  hume написав:Че за зверь, как прощёлкали
Linden Luxury Residences на Лютеранской?

Рекламы Енсо всё больше.

Рыбальский повесил чуть чуть фасада

Видел этот проект 6 лет назад
Работал я с этими собственниками, только не помню что именно делали.... но проект точно помню
Uniq00
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 19:43

  Kangaro написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  zahar_ написав:Ну-ну. Поднакопилось за 5 месяцев - 20 куе на тачку 25 куе на 1к воздух в Эврике.
Пиши ИСЧЁ, миллионщик ты наш. :mrgreen:

вот тут как раз стоит вопрос, или тачку или 1к воздух :(
и не 5 месяцев, я в сентябре кажись купил


нормально платят зп в ОП оранжа.
что б за пол года на 1к без труда накопить)

дык, Макс Роял это не наши методы :)
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 19:52

Был в кассиопее на левобережке, лифты мицуи. Как в джек хауз и роял. Губатая бабка тоже на месте была.
Fuсk eah
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 20:04

hume
Пачём метр видовой и не в ж*** ли там локация?
Монолит, 2.70 или 3 потолки?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 20:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Проезжал мимо Кардинала - как-то вяло они его строят. Альтер-Эго заявили на 2 кв. Но, похоже, тоже затянут немного.
alkasander
 
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Коллеги Флая
http://story.funny-post.ru/?p=35008
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:08

  барабашов написав:hume
Пачём метр видовой и не в ж*** ли там локация?
Монолит, 2.70 или 3 потолки?

Видовая там всего на пару лет. скоро там все застроят. потолок 2.7.
все как любит хум
локация - ж*** еще та :mrgreen:

надо брать!
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:47

  барабашов написав:hume
Пачём метр видовой и не в ж*** ли там локация?
Монолит, 2.70 или 3 потолки?

От гулливера оч далеко, до метро левобережная ходит шикарный богдан. 1100 уе метр с доками и видом (естественно перепродажа). Вид, возможно, перекроют. И будет шикарный вид в трусселя соседей. Монолит 2,7. Оркада там реально лакшери выстроила, был удивлён качеством.
Но вент фасад уже первые жильцы уничтожили, некоторые уже повываливали балконы, которые, ВНИМАНИЕ, для таких д***** Аркада заливала бетоном. Ограждение балкона монолит, не кирпич. Всё нах повырезали :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:49

А в это время у соседей по состоянию на конец 2017 года:

Для примера расчетов Скяев привел расценки на жилье в западных районах Москвы: «У станции метро «Международная» стоимость «вторички» около 6,5-7 млн рублей за 1-комнатную квартиру. Новостройки здесь же продаются от 7,5-8 млн рублей за 1-комн квартиру 35 кв.м».
http://www.forbes.ru/finansy-i-investic ... -v-ipoteku

100 тыс дол за 35 м однушку, 3 тыс долларов за метр в епенях у одной из конечных станций метро. Столько в Киеве стоит метр на Липках, Крещатике и т.д. Пользуйтесь моментом. :D
Востаннє редагувалось Егор в Суб 12 тра, 2018 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:50

  alkasander написав:Проезжал мимо Кардинала - как-то вяло они его строят. Альтер-Эго заявили на 2 кв. Но, похоже, тоже затянут немного.

Был возле Альтер Эго. Шикарно выглядит. Затянут.

Кардинал в июне, возможно, закончат монолит. Всё жду фасад. Последнюю секции начали зашивать, но керамогранита нет пока. Очень хочу увидеть именно его

Минимальная цена однухи по луну 41500 за метр, аднака
hume
 
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