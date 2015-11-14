Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Егор написав:А в это время у соседей по состоянию на конец 2017 года:
Для примера расчетов Скяев привел расценки на жилье в западных районах Москвы: «У станции метро «Международная» стоимость «вторички» около 6,5-7 млн рублей за 1-комнатную квартиру. Новостройки здесь же продаются от 7,5-8 млн рублей за 1-комн квартиру 35 кв.м». http://www.forbes.ru/finansy-i-investic ... -v-ipoteku
100 тыс дол за 35 м однушку, 3 тыс долларов за метр в епенях у одной из конечных станций метро. Столько в Киеве стоит метр на Липках, Крещатике и т.д. Пользуйтесь моментом.
Когда я скидываю знакомым цены и говорю по 1400 можно брать центр модный дом, то из мордора только дикий хохот. Говорят открой циан и посмотри цены садового кольца. Будет дорожать
барабашов написав:hume Пачём метр видовой и не в ж*** ли там локация? Монолит, 2.70 или 3 потолки?
Видовая там всего на пару лет. скоро там все застроят. потолок 2.7. все как любит хум локация - ж*** еще та
надо брать!
Смотри, там ситуация такая: ЭБЛ заливает фундамент 16 ти этажного дома. (возможно 16ти этажного, по проекту так.) Часть Кассиопеи стоит напротив этой будущей 16ти этажки, ещё часть напротив ливнёвки на границе участков. Следущий участок на котором должен был быть комплекс Сандэнс, и, скорее всего, его не будет. Зубастая инициативная группа уже два раза останавливала стройку и пытается всё вернуть в гос собственность и сделать набережную. В оп Солнечной ривьеры скептически настроены по поводу продолжения стройки. Так что покупатели Оркады двушек и однушек по 1100 уе выше 16ого этажа могут получить вид на мульён.
ПС Как там в изумрудном троса у Мицуи поменяли уже?
Егор написав:А в это время у соседей по состоянию на конец 2017 года:
Для примера расчетов Скяев привел расценки на жилье в западных районах Москвы: «У станции метро «Международная» стоимость «вторички» около 6,5-7 млн рублей за 1-комнатную квартиру. Новостройки здесь же продаются от 7,5-8 млн рублей за 1-комн квартиру 35 кв.м». http://www.forbes.ru/finansy-i-investic ... -v-ipoteku
100 тыс дол за 35 м однушку, 3 тыс долларов за метр в епенях у одной из конечных станций метро. Столько в Киеве стоит метр на Липках, Крещатике и т.д. Пользуйтесь моментом.
Когда я скидываю знакомым цены и говорю по 1400 можно брать центр модный дом, то из мордора только дикий хохот. Говорят открой циан и посмотри цены садового кольца. Будет дорожать
alkasander написав:Проезжал мимо Кардинала - как-то вяло они его строят. Альтер-Эго заявили на 2 кв. Но, похоже, тоже затянут немного.
Был возле Альтер Эго. Шикарно выглядит. Затянут.
Кардинал в июне, возможно, закончат монолит. Всё жду фасад. Последнюю секции начали зашивать, но керамогранита нет пока. Очень хочу увидеть именно его
Минимальная цена однухи по луну 41500 за метр, аднака
Альтер его гарний ззовні. Із ярких косяків - мокрий фасад всередині і незрозумілі квартири. Із всього різноманіття лише 1к 50метрова. Все решта просто жах і нереальний неліквід. У зв'язку з цим низька ціна і велика кількість непроданих квартир. Все імхо. По кардиналу. Бачив таке.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!