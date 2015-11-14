RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1062106310641065

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 838
Висота стель
4%
36
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
177
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
131
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
156
Якість будівництва
15%
128
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:55

  Егор написав:А в это время у соседей по состоянию на конец 2017 года:

Для примера расчетов Скяев привел расценки на жилье в западных районах Москвы: «У станции метро «Международная» стоимость «вторички» около 6,5-7 млн рублей за 1-комнатную квартиру. Новостройки здесь же продаются от 7,5-8 млн рублей за 1-комн квартиру 35 кв.м».
http://www.forbes.ru/finansy-i-investic ... -v-ipoteku

100 тыс дол за 35 м однушку, 3 тыс долларов за метр в епенях у одной из конечных станций метро. Столько в Киеве стоит метр на Липках, Крещатике и т.д. Пользуйтесь моментом. :D

Когда я скидываю знакомым цены и говорю по 1400 можно брать центр модный дом, то из мордора только дикий хохот. Говорят открой циан и посмотри цены садового кольца. :mrgreen: Будет дорожать
hume
 
Повідомлень: 4392
З нами з: 27.12.12
Подякував: 324 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 22:01

  Kangaro написав:
  барабашов написав:hume
Пачём метр видовой и не в ж*** ли там локация?
Монолит, 2.70 или 3 потолки?

Видовая там всего на пару лет. скоро там все застроят. потолок 2.7.
все как любит хум
локация - ж*** еще та :mrgreen:

надо брать!

Смотри, там ситуация такая: ЭБЛ заливает фундамент 16 ти этажного дома. (возможно 16ти этажного, по проекту так.) Часть Кассиопеи стоит напротив этой будущей 16ти этажки, ещё часть напротив ливнёвки на границе участков. Следущий участок на котором должен был быть комплекс Сандэнс, и, скорее всего, его не будет. Зубастая инициативная группа уже два раза останавливала стройку и пытается всё вернуть в гос собственность и сделать набережную. В оп Солнечной ривьеры скептически настроены по поводу продолжения стройки. Так что покупатели Оркады двушек и однушек по 1100 уе выше 16ого этажа могут получить вид на мульён.

ПС
Как там в изумрудном троса у Мицуи поменяли уже?
hume
 
Повідомлень: 4392
З нами з: 27.12.12
Подякував: 324 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 22:27

  hume написав:
  Егор написав:А в это время у соседей по состоянию на конец 2017 года:

Для примера расчетов Скяев привел расценки на жилье в западных районах Москвы: «У станции метро «Международная» стоимость «вторички» около 6,5-7 млн рублей за 1-комнатную квартиру. Новостройки здесь же продаются от 7,5-8 млн рублей за 1-комн квартиру 35 кв.м».
http://www.forbes.ru/finansy-i-investic ... -v-ipoteku

100 тыс дол за 35 м однушку, 3 тыс долларов за метр в епенях у одной из конечных станций метро. Столько в Киеве стоит метр на Липках, Крещатике и т.д. Пользуйтесь моментом. :D

Когда я скидываю знакомым цены и говорю по 1400 можно брать центр модный дом, то из мордора только дикий хохот. Говорят открой циан и посмотри цены садового кольца. :mrgreen: Будет дорожать

Если дешево, чего не скупают пачками?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2369
З нами з: 19.09.10
Подякував: 350 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 22:27

  hume написав:
  alkasander написав:Проезжал мимо Кардинала - как-то вяло они его строят. Альтер-Эго заявили на 2 кв. Но, похоже, тоже затянут немного.

Был возле Альтер Эго. Шикарно выглядит. Затянут.

Кардинал в июне, возможно, закончат монолит. Всё жду фасад. Последнюю секции начали зашивать, но керамогранита нет пока. Очень хочу увидеть именно его

Минимальная цена однухи по луну 41500 за метр, аднака


Альтер его гарний ззовні. Із ярких косяків - мокрий фасад всередині і незрозумілі квартири. Із всього різноманіття лише 1к 50метрова. Все решта просто жах і нереальний неліквід. У зв'язку з цим низька ціна і велика кількість непроданих квартир.
Все імхо.
По кардиналу. Бачив таке.

Зображення
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12572
З нами з: 27.10.09
Подякував: 209 раз.
Подякували: 1627 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 22:47

  hume написав:
ПС
Как там в изумрудном троса у Мицуи поменяли уже?

Все шикардос!
Зацени видок с Окна спальни;)
http://piccy.info/view3/12324746/249815 ... 393a8f8b9/
Kangaro
 
Повідомлень: 54
З нами з: 23.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 22:56

  Kangaro написав:
  hume написав:
ПС
Как там в изумрудном троса у Мицуи поменяли уже?

Все шикардос!
Зацени видок с Окна спальни;)
http://piccy.info/view3/12324746/249815 ... 393a8f8b9/

Норм, у меня такой из кухни
hume
 
Повідомлень: 4392
З нами з: 27.12.12
Подякував: 324 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 22:57

Ану покажи, свой вид из кухни
Kangaro
 
Повідомлень: 54
З нами з: 23.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1062106310641065
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kangaro і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1069, 1070, 1071
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10705 1943894
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 тра, 2018 22:22
Кочевник
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23175
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 99944
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.