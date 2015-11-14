Додано: Суб 12 тра, 2018 23:41

hume написав: Егор написав: А в это время у соседей по состоянию на конец 2017 года:



Для примера расчетов Скяев привел расценки на жилье в западных районах Москвы: «У станции метро «Международная» стоимость «вторички» около 6,5-7 млн рублей за 1-комнатную квартиру. Новостройки здесь же продаются от 7,5-8 млн рублей за 1-комн квартиру 35 кв.м».

http://www.forbes.ru/finansy-i-investic ... -v-ipoteku



100 тыс дол за 35 м однушку, 3 тыс долларов за метр в епенях у одной из конечных станций метро. Столько в Киеве стоит метр на Липках, Крещатике и т.д. Пользуйтесь моментом. А в это время у соседей по состоянию на конец 2017 года:Для примера расчетов Скяев привел расценки на жилье в западных районах Москвы: «У станции метро «Международная» стоимость «вторички» около 6,5-7 млн рублей за 1-комнатную квартиру. Новостройки здесь же продаются от 7,5-8 млн рублей за 1-комн квартиру 35 кв.м».100 тыс дол за 35 м однушку, 3 тыс долларов за метр в епенях у одной из конечных станций метро. Столько в Киеве стоит метр на Липках, Крещатике и т.д. Пользуйтесь моментом.

Когда я скидываю знакомым цены и говорю по 1400 можно брать центр модный дом, то из мордора только дикий хохот. Говорят открой циан и посмотри цены садового кольца. Будет дорожать Когда я скидываю знакомым цены и говорю по 1400 можно брать центр модный дом, то из мордора только дикий хохот. Говорят открой циан и посмотри цены садового кольца.Будет дорожать

Долгое время не следил за темой. Только вернулся из длительного путешествия по миру и сразу наткнулся на пост, который указывает верный путь. Везде люди одинаковые. Проблемы одинаковые. То, что сейчас ситуативно у нас просто смешные цены и зарплаты, это явно временное явление.Одни смотрят снизу вверх и им кажется, что где-то там хорошо, а у нас будет только хуже, другие сверху вниз и понимают, что хуже быть не может, и будет только лучше. Истина посередине. У нас отличная страна (это видно даже сравнивая виды из окна самолета), которая просто физически не может быть страной третьего мира. Мы не станем сразу дорогой страной, но и быть бесконечно долго дешевой мы не сможем. Иначе у нас активное население окончательно свалит за длинным евро или рублем и кто-то сожрет слабое государство, завоюет, заберет себе и наведет тут свои порядки. Для недвижимости даже неважно, кто это будет, и будут цены как в Москве или в Будапеште.