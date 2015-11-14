Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
вологе підмітання сходових площадок і маршів перших 3-х поверхів, місць перед сміттєпроводами проводиться щоденно (крім вихідних та святкових днів);
підмітання та миття майданчиків перед входом у під'їзд та догляд за домовим устаткуванням проводиться щоденно;
кожного дня повинен проводитись контроль за своєчасною заміною електроламп на входах до під'їздів, у вестибюлях та на сходових клітинах;
миття сходових площадок і маршів проводиться 2 рази на місяць;
вологе протирання поручнів, підвіконь, віконних огорож, сходів на горище, опалювальних приладів, поштових скриньок, шаф для електрощитів проводиться 1 раз на місяць;
вологе обмітання пилу, павутиння, бруду із стін, стель повинно проводитись 1 раз на місяць;
миття вікон у під’їзді передбачено два рази на рік;
очищення приямків з металевою решіткою перед входом у під'їзд повинно проводитись 1 раз на тиждень.
Так что в мопах клубных домов всё вери гуд.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.