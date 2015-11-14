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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10641065106610671068>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 838
Висота стель
4%
36
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
177
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
131
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
156
Якість будівництва
15%
128
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 00:18

ЖК Twin House, видео и панорамы
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/551 ... twin-house
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 07:24

Первый на заметку.
Жильцы в клубные дома на Тампере знают, что надо делать управляющёй компании, чтобы МОПы в доме были надлежащем состоянии. https://kyivcity.gov.ua/budynok_ta_komu ... dynok.html
Графік прибирання у під’їзді та на сходах

вологе підмітання сходових площадок і маршів перших 3-х поверхів, місць перед сміттєпроводами проводиться щоденно (крім вихідних та святкових днів);

підмітання та миття майданчиків перед входом у під'їзд та догляд за домовим устаткуванням проводиться щоденно;

кожного дня повинен проводитись контроль за своєчасною заміною електроламп на входах до під'їздів, у вестибюлях та на сходових клітинах;

миття сходових площадок і маршів проводиться 2 рази на місяць;

вологе протирання поручнів, підвіконь, віконних огорож, сходів на горище, опалювальних приладів, поштових скриньок, шаф для електрощитів проводиться 1 раз на місяць;

вологе обмітання пилу, павутиння, бруду із стін, стель повинно проводитись 1 раз на місяць;

миття вікон у під’їзді передбачено два рази на рік;

очищення приямків з металевою решіткою перед входом у під'їзд повинно проводитись 1 раз на тиждень.


Так что в мопах клубных домов всё вери гуд.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 08:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

хум в личку прислал свой вид с окна
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Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 08:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Только вернулся изза границы.

На контрасте, после любой крупной столицы - Париж, Берлин, Москва, Мадрид - Киев смотрится очень скверно.

Но и стоит соответственно.


Хз. Наверное соотношение цена/качество поддерживается.

Все общарпанное, куча б***, убитые местами дороги, какие то покосившиеся заборы, все обклеено рекламой (это я на Борщагу приехал).
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

что это за оградки? это что кладбище?
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:08

  Tribeca написав:Только вернулся изза границы.

На контрасте, после любой крупной столицы - Париж, Берлин, Москва, Мадрид - Киев смотрится очень скверно.

Но и стоит соответственно.


Хз. Наверное соотношение цена/качество поддерживается.

Все общарпанное, куча б***, убитые местами дороги, какие то покосившиеся заборы, все обклеено рекламой (это я на Борщагу приехал).

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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает :D .
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:23

  Kangaro написав:хум в личку прислал свой вид с окна
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"А на кладбище всё спокойненько,
Ни врагов ни друзей не видать,
Всё культурненько, всё пристойненько,
Ислючительная благодать" "С"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:26

  brainybird написав:что это за оградки? это что кладбище?

Это не Киев.
Но и в Киеве есть такое - из окон дома видно кладбище.
"Тихие соседи" "С" :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:30

  BIGor написав:Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает :D .


места, где дают бесплатную еду, может пригодится:
https://www.happyold.com.ua/project/obed-bez-bed

зы: меню как в будапеште, франкфурте или ньюйорке не обещаю, но чем богаты, как грицца
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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