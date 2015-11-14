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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 тра, 2018 00:18
ЖК Twin House, видео и панорамы
Додано: Нед 13 тра, 2018 07:24
Первый на заметку.
Жильцы в клубные дома на Тампере знают, что надо делать управляющёй компании, чтобы МОПы в доме были надлежащем состоянии.
Так что в мопах клубных домов всё вери гуд.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 13 тра, 2018 08:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 13 тра, 2018 08:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Только вернулся изза границы.
На контрасте, после любой крупной столицы - Париж, Берлин, Москва, Мадрид - Киев смотрится очень скверно.
Но и стоит соответственно.
Хз. Наверное соотношение цена/качество поддерживается.
Все общарпанное, куча б***, убитые местами дороги, какие то покосившиеся заборы, все обклеено рекламой (это я на Борщагу приехал).
Додано: Нед 13 тра, 2018 09:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
что это за оградки? это что кладбище?
Додано: Нед 13 тра, 2018 09:08
С Владом Харьковским путешествовал?
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Додано: Нед 13 тра, 2018 09:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает .
Додано: Нед 13 тра, 2018 09:23
"А на кладбище всё спокойненько,
Ни врагов ни друзей не видать,
Всё культурненько, всё пристойненько,
Ислючительная благодать" "С"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 13 тра, 2018 09:26
Это не Киев.
Но и в Киеве есть такое - из окон дома видно кладбище.
"Тихие соседи" "С"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 13 тра, 2018 09:30
места, где дают бесплатную еду, может пригодится:
зы: меню как в будапеште, франкфурте или ньюйорке не обещаю, но чем богаты, как грицца
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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