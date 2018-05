Додано: Нед 13 тра, 2018 09:30

BIGor написав: Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает . Вести с полей,- люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает



места, где дают бесплатную еду, может пригодится:

https://www.happyold.com.ua/project/obed-bez-bed



Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.