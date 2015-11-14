Додано: Нед 13 тра, 2018 09:42

BIGor написав: kingkongovets написав: BIGor написав: Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает . Вести с полей,- люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает



места, где дают бесплатную еду, может пригодится:

https://www.happyold.com.ua/project/obed-bez-bed



зы: меню как в будапеште, франкфурте или ньюйорке не обещаю, но чем богаты, как грицца места, где дают бесплатную еду, может пригодится:зы: меню как в будапеште, франкфурте или ньюйорке не обещаю, но чем богаты, как грицца

О, спасибо, но пока красные ценники АТБ выручают. Но Вы проигнорили посыл моего сообщения - очереди и люди гребут все подряд. О, спасибо, но пока красные ценники АТБ выручают. Но Вы проигнорили посыл моего сообщения -

Бигор, после возврата из любой крупной европейской столицы нищета Киева бросается в глаза. Через неделю снова привыкаешь не замечать этого.Как может быть зарплата в Киеве 400€, когда в 1000 км она выше в 3-4 раза за полностью аналогичную работу - вопрос открытый.При этом цены на еду в магазинах примерно одинаковые - что в Киеве, что в Мадриде - цена на курятину, молоко, яйца - примерно равны. А в Польще и Турции - говорят даже дешевле.Очевидно странности в управлении державой. Очевидно что миллионный отток населения за границу - не от хорошей жизни и не от эффективного госуправления.Отсюда и цены на квартиры. За 25куе купить нормальную однушку в спальнике в вышеперечисленных столицах невозможно.Поэтому я даже не знаю какой вывод сделать.С одной стороны - да, все плохо. С другой - недвижимость таки дешевая. Куда дешевле? 20куе за однуху? 15куе? 10куе? Где абсолютное дно КРЖН? Думаю мы на нем или прямо около дна. Цена отвечает качеству жизни.