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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1065106610671068>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 838
Висота стель
4%
36
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
177
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
131
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
156
Якість будівництва
15%
128
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:32

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Tribeca написав:Только вернулся изза границы.

На контрасте, после любой крупной столицы - Париж, Берлин, Москва, Мадрид - Киев смотрится очень скверно.

Но и стоит соответственно.


Хз. Наверное соотношение цена/качество поддерживается.

Все общарпанное, куча б***, убитые местами дороги, какие то покосившиеся заборы, все обклеено рекламой (это я на Борщагу приехал).

С Владом Харьковским путешествовал?



Не знаю, я не спрашивала у своего бойфренда, сидит ли он на форуме и если да - то под каким ником :)
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:33

  kingkongovets написав:
  BIGor написав:Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает :D .


места, где дают бесплатную еду, может пригодится:
https://www.happyold.com.ua/project/obed-bez-bed

зы: меню как в будапеште, франкфурте или ньюйорке не обещаю, но чем богаты, как грицца

О, спасибо, но пока красные ценники АТБ выручают. Но Вы проигнорили посыл моего сообщения - очереди и люди гребут все подряд.

Блин, почитал подробнее об обедах: только для людей преклонного возраста. Молодежь не кормят.
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 13 тра, 2018 10:01, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:36

  BIGor написав:Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает :D .

Так смена сезона же.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:38

  BIGor написав:Но Вы проигнорили посыл моего сообщения - очереди и люди гребут все подряд.


а тут соглашусь
я вчера по магазам тоже прошвырнулся - экстрим-стайл, байк-про-спорт, cкотт-спортс, в оушене и гулливере был - тоже гребут шо глухонемые, да
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:42

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:
  BIGor написав:Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает :D .


места, где дают бесплатную еду, может пригодится:
https://www.happyold.com.ua/project/obed-bez-bed

зы: меню как в будапеште, франкфурте или ньюйорке не обещаю, но чем богаты, как грицца

О, спасибо, но пока красные ценники АТБ выручают. Но Вы проигнорили посыл моего сообщения - очереди и люди гребут все подряд.



Бигор, после возврата из любой крупной европейской столицы нищета Киева бросается в глаза. Через неделю снова привыкаешь не замечать этого.

Как может быть зарплата в Киеве 400€, когда в 1000 км она выше в 3-4 раза за полностью аналогичную работу - вопрос открытый.

При этом цены на еду в магазинах примерно одинаковые - что в Киеве, что в Мадриде - цена на курятину, молоко, яйца - примерно равны. А в Польще и Турции - говорят даже дешевле.

Очевидно странности в управлении державой. Очевидно что миллионный отток населения за границу - не от хорошей жизни и не от эффективного госуправления.

Отсюда и цены на квартиры. За 25куе купить нормальную однушку в спальнике в вышеперечисленных столицах невозможно.

Поэтому я даже не знаю какой вывод сделать.

С одной стороны - да, все плохо. С другой - недвижимость таки дешевая. Куда дешевле? 20куе за однуху? 15куе? 10куе? Где абсолютное дно КРЖН? Думаю мы на нем или прямо около дна. Цена отвечает качеству жизни.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:43

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:
  BIGor написав:Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает :D .


места, где дают бесплатную еду, может пригодится:
https://www.happyold.com.ua/project/obed-bez-bed

зы: меню как в будапеште, франкфурте или ньюйорке не обещаю, но чем богаты, как грицца

О, спасибо, но пока красные ценники АТБ выручают. Но Вы проигнорили посыл моего сообщения - очереди и люди гребут все подряд.

А вы были в магазинах с новой одеждой, цены видели? Китайские босоножки в Карло Пазолини 5000 грн. В Миратоне - 4000 грн. Ноунейм гуано за такие невменяемые бабосы. Постояли, покрутили пальцем у виска и пошли в Хуману.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

меня так умиляют люди которые пишут что не может быть все время плохо- поехали:
монголия, экс югославия, афган , болгария, литва -это только на этом континенте. Африку, южную америку не беру. Может быть плохо и 200 и 300 лет.
Пока писал вспомнил - греция... Владели в свое время половиной мира , и где они последние 1500 лет?
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:56

  airmax78 написав:А вы были в магазинах с новой одеждой, цены видели? Китайские босоножки в Карло Пазолини 5000 грн. В Миратоне - 4000 грн. Ноунейм гуано за такие невменяемые бабосы. Постояли, покрутили пальцем у виска и пошли в Хуману.

Классно Вам, можете позволить себе Хуману. А я в стоке на Куреневке покупаю. :(

  PrimusInterPares написав:меня так умиляют люди которые пишут что не может быть все время плохо- поехали:
монголия, экс югославия, афган , болгария, литва -это только на этом континенте. Африку, южную америку не беру. Может быть плохо и 200 и 300 лет.
Пока писал вспомнил - греция... Владели в свое время половиной мира , и где они последние 1500 лет?

Отлично, уже равняемся на афган.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:10

  Tribeca написав:При этом цены на еду в магазинах примерно одинаковые - что в Киеве, что в Мадриде - цена на курятину, молоко, яйца - примерно равны. А в Польще и Турции - говорят даже дешевле.

Я вот недавно в Швеции пожил недельку, и в отличии от местных сказочников, хорошо помню цены на еду: в 2-3 раза выше украинских. Видимо, Швеция не Европа. А живут они, конечно, красиво и богато, даже в глухом селе без магазина.
Ах да, чуть не забыл: стоимость проезда по городу 2.5евро, а за город (время поездки 12минут) - 4 евро. Есть математики, чтобы посчитать во сколько раз дороже?
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:16

  BIGor написав:
  airmax78 написав:А вы были в магазинах с новой одеждой, цены видели? Китайские босоножки в Карло Пазолини 5000 грн. В Миратоне - 4000 грн. Ноунейм гуано за такие невменяемые бабосы. Постояли, покрутили пальцем у виска и пошли в Хуману.

Классно Вам, можете позволить себе Хуману. А я в стоке на Куреневке покупаю. :(

  PrimusInterPares написав:меня так умиляют люди которые пишут что не может быть все время плохо- поехали:
монголия, экс югославия, афган , болгария, литва -это только на этом континенте. Африку, южную америку не беру. Может быть плохо и 200 и 300 лет.
Пока писал вспомнил - греция... Владели в свое время половиной мира , и где они последние 1500 лет?

Отлично, уже равняемся на афган.

Купил "адик" в стоке, 990 гривен.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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