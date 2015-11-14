Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
зы: меню как в будапеште, франкфурте или ньюйорке не обещаю, но чем богаты, как грицца
О, спасибо, но пока красные ценники АТБ выручают. Но Вы проигнорили посыл моего сообщения - очереди и люди гребут все подряд.
Бигор, после возврата из любой крупной европейской столицы нищета Киева бросается в глаза. Через неделю снова привыкаешь не замечать этого.
Как может быть зарплата в Киеве 400€, когда в 1000 км она выше в 3-4 раза за полностью аналогичную работу - вопрос открытый.
При этом цены на еду в магазинах примерно одинаковые - что в Киеве, что в Мадриде - цена на курятину, молоко, яйца - примерно равны. А в Польще и Турции - говорят даже дешевле.
Очевидно странности в управлении державой. Очевидно что миллионный отток населения за границу - не от хорошей жизни и не от эффективного госуправления.
Отсюда и цены на квартиры. За 25куе купить нормальную однушку в спальнике в вышеперечисленных столицах невозможно.
Поэтому я даже не знаю какой вывод сделать.
С одной стороны - да, все плохо. С другой - недвижимость таки дешевая. Куда дешевле? 20куе за однуху? 15куе? 10куе? Где абсолютное дно КРЖН? Думаю мы на нем или прямо около дна. Цена отвечает качеству жизни.
зы: меню как в будапеште, франкфурте или ньюйорке не обещаю, но чем богаты, как грицца
О, спасибо, но пока красные ценники АТБ выручают. Но Вы проигнорили посыл моего сообщения - очереди и люди гребут все подряд.
А вы были в магазинах с новой одеждой, цены видели? Китайские босоножки в Карло Пазолини 5000 грн. В Миратоне - 4000 грн. Ноунейм гуано за такие невменяемые бабосы. Постояли, покрутили пальцем у виска и пошли в Хуману.
меня так умиляют люди которые пишут что не может быть все время плохо- поехали: монголия, экс югославия, афган , болгария, литва -это только на этом континенте. Африку, южную америку не беру. Может быть плохо и 200 и 300 лет. Пока писал вспомнил - греция... Владели в свое время половиной мира , и где они последние 1500 лет?
airmax78 написав:А вы были в магазинах с новой одеждой, цены видели? Китайские босоножки в Карло Пазолини 5000 грн. В Миратоне - 4000 грн. Ноунейм гуано за такие невменяемые бабосы. Постояли, покрутили пальцем у виска и пошли в Хуману.
Классно Вам, можете позволить себе Хуману. А я в стоке на Куреневке покупаю.
PrimusInterPares написав:меня так умиляют люди которые пишут что не может быть все время плохо- поехали: монголия, экс югославия, афган , болгария, литва -это только на этом континенте. Африку, южную америку не беру. Может быть плохо и 200 и 300 лет. Пока писал вспомнил - греция... Владели в свое время половиной мира , и где они последние 1500 лет?
Tribeca написав:При этом цены на еду в магазинах примерно одинаковые - что в Киеве, что в Мадриде - цена на курятину, молоко, яйца - примерно равны. А в Польще и Турции - говорят даже дешевле.
Я вот недавно в Швеции пожил недельку, и в отличии от местных сказочников, хорошо помню цены на еду: в 2-3 раза выше украинских. Видимо, Швеция не Европа. А живут они, конечно, красиво и богато, даже в глухом селе без магазина. Ах да, чуть не забыл: стоимость проезда по городу 2.5евро, а за город (время поездки 12минут) - 4 евро. Есть математики, чтобы посчитать во сколько раз дороже?
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
airmax78 написав:А вы были в магазинах с новой одеждой, цены видели? Китайские босоножки в Карло Пазолини 5000 грн. В Миратоне - 4000 грн. Ноунейм гуано за такие невменяемые бабосы. Постояли, покрутили пальцем у виска и пошли в Хуману.
Классно Вам, можете позволить себе Хуману. А я в стоке на Куреневке покупаю.
PrimusInterPares написав:меня так умиляют люди которые пишут что не может быть все время плохо- поехали: монголия, экс югославия, афган , болгария, литва -это только на этом континенте. Африку, южную америку не беру. Может быть плохо и 200 и 300 лет. Пока писал вспомнил - греция... Владели в свое время половиной мира , и где они последние 1500 лет?
Отлично, уже равняемся на афган.
Купил "адик" в стоке, 990 гривен.
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