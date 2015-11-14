Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:При этом цены на еду в магазинах примерно одинаковые - что в Киеве, что в Мадриде - цена на курятину, молоко, яйца - примерно равны. А в Польще и Турции - говорят даже дешевле.
Я вот недавно в Швеции пожил недельку, и в отличии от местных сказочников, хорошо помню цены на еду: в 2-3 раза выше украинских. Видимо, Швеция не Европа. А живут они, конечно, красиво и богато, даже в глухом селе без магазина. Ах да, чуть не забыл: стоимость проезда по городу 2.5евро, а за город (время поездки 12минут) - 4 евро. Есть математики, чтобы посчитать во сколько раз дороже?
Месяц назад был в Будапеште, цены на продукты примерно такие же, как в Киеве.
Tribeca написав:При этом цены на еду в магазинах примерно одинаковые - что в Киеве, что в Мадриде - цена на курятину, молоко, яйца - примерно равны. А в Польще и Турции - говорят даже дешевле.
Я вот недавно в Швеции пожил недельку, и в отличии от местных сказочников, хорошо помню цены на еду: в 2-3 раза выше украинских. Видимо, Швеция не Европа. А живут они, конечно, красиво и богато, даже в глухом селе без магазина. Ах да, чуть не забыл: стоимость проезда по городу 2.5евро, а за город (время поездки 12минут) - 4 евро. Есть математики, чтобы посчитать во сколько раз дороже?
Наташка фантазёрка, в Испании особенно в Барселоне и Мадриде всё дорого. В Севилье дешевле конечно.
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airmax78 написав:А вы были в магазинах с новой одеждой, цены видели? Китайские босоножки в Карло Пазолини 5000 грн. В Миратоне - 4000 грн. Ноунейм гуано за такие невменяемые бабосы. Постояли, покрутили пальцем у виска и пошли в Хуману.
Классно Вам, можете позволить себе Хуману. А я в стоке на Куреневке покупаю.
PrimusInterPares написав:меня так умиляют люди которые пишут что не может быть все время плохо- поехали: монголия, экс югославия, афган , болгария, литва -это только на этом континенте. Африку, южную америку не беру. Может быть плохо и 200 и 300 лет. Пока писал вспомнил - греция... Владели в свое время половиной мира , и где они последние 1500 лет?
Отлично, уже равняемся на афган.
Помню, когда мы уезжали из Таджикистана, таджикам тоже внушили (и они были в этом свято уверены) что таджики культурнее, цивилизованнее, умнее, и во всех отношениях выше понаехавших русских, украинцев, армян, евреев, и т.д. Точикистон понад усе, таджикский порядок и все такое. Как они высокомерно презирали понаехавших "русских", которых считали цивилизационно ниже и ничтожнее себя. С тех пор, правда, стали рожать вместо 3-4 детей на человека, полтора, не хватает еды. В прошлом году был в Душанбе. Такого архаичного почитания "приезжего" нигде не видел.