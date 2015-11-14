RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1065106610671068

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 838
Висота стель
4%
36
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
177
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
131
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
156
Якість будівництва
15%
128
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:17

  KIM написав:
  Tribeca написав:При этом цены на еду в магазинах примерно одинаковые - что в Киеве, что в Мадриде - цена на курятину, молоко, яйца - примерно равны. А в Польще и Турции - говорят даже дешевле.

Я вот недавно в Швеции пожил недельку, и в отличии от местных сказочников, хорошо помню цены на еду: в 2-3 раза выше украинских. Видимо, Швеция не Европа. А живут они, конечно, красиво и богато, даже в глухом селе без магазина.
Ах да, чуть не забыл: стоимость проезда по городу 2.5евро, а за город (время поездки 12минут) - 4 евро. Есть математики, чтобы посчитать во сколько раз дороже?


Месяц назад был в Будапеште, цены на продукты примерно такие же, как в Киеве.
Егор
 
Повідомлень: 229
З нами з: 04.05.17
Подякував: 61 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:27

  KIM написав:
  Tribeca написав:При этом цены на еду в магазинах примерно одинаковые - что в Киеве, что в Мадриде - цена на курятину, молоко, яйца - примерно равны. А в Польще и Турции - говорят даже дешевле.

Я вот недавно в Швеции пожил недельку, и в отличии от местных сказочников, хорошо помню цены на еду: в 2-3 раза выше украинских. Видимо, Швеция не Европа. А живут они, конечно, красиво и богато, даже в глухом селе без магазина.
Ах да, чуть не забыл: стоимость проезда по городу 2.5евро, а за город (время поездки 12минут) - 4 евро. Есть математики, чтобы посчитать во сколько раз дороже?

Наташка фантазёрка, в Испании особенно в Барселоне и Мадриде всё дорого. В Севилье дешевле конечно.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18546
З нами з: 20.04.08
Подякував: 349 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:33

  BIGor написав:
  airmax78 написав:А вы были в магазинах с новой одеждой, цены видели? Китайские босоножки в Карло Пазолини 5000 грн. В Миратоне - 4000 грн. Ноунейм гуано за такие невменяемые бабосы. Постояли, покрутили пальцем у виска и пошли в Хуману.

Классно Вам, можете позволить себе Хуману. А я в стоке на Куреневке покупаю. :(

  PrimusInterPares написав:меня так умиляют люди которые пишут что не может быть все время плохо- поехали:
монголия, экс югославия, афган , болгария, литва -это только на этом континенте. Африку, южную америку не беру. Может быть плохо и 200 и 300 лет.
Пока писал вспомнил - греция... Владели в свое время половиной мира , и где они последние 1500 лет?

Отлично, уже равняемся на афган.


Помню, когда мы уезжали из Таджикистана, таджикам тоже внушили (и они были в этом свято уверены) что таджики культурнее, цивилизованнее, умнее, и во всех отношениях выше понаехавших русских, украинцев, армян, евреев, и т.д. Точикистон понад усе, таджикский порядок и все такое. Как они высокомерно презирали понаехавших "русских", которых считали цивилизационно ниже и ничтожнее себя. С тех пор, правда, стали рожать вместо 3-4 детей на человека, полтора, не хватает еды. В прошлом году был в Душанбе. Такого архаичного почитания "приезжего" нигде не видел.
Егор
 
Повідомлень: 229
З нами з: 04.05.17
Подякував: 61 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:44

  Tribeca написав:Только вернулся изза границы.

На контрасте, после любой крупной столицы - Париж, Берлин, Москва, Мадрид - Киев смотрится очень скверно.

Но и стоит соответственно.


Хз. Наверное соотношение цена/качество поддерживается.

Все общарпанное, куча б***, убитые местами дороги, какие то покосившиеся заборы, все обклеено рекламой (это я на Борщагу приехал).

Ну и чо там, как Горловка, развивается и богатеет при Захаре? Таможню между ней и Макеевкой убрали?
барабашов
 
Повідомлень: 889
З нами з: 16.06.15
Подякував: 100 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1065106610671068
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Егор і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1069, 1070, 1071
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10705 1944058
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 тра, 2018 22:22
Кочевник
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23191
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 99954
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.