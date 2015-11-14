Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
зы: меню как в будапеште, франкфурте или ньюйорке не обещаю, но чем богаты, как грицца
О, спасибо, но пока красные ценники АТБ выручают. Но Вы проигнорили посыл моего сообщения - очереди и люди гребут все подряд.
А вы были в магазинах с новой одеждой, цены видели? Китайские босоножки в Карло Пазолини 5000 грн. В Миратоне - 4000 грн. Ноунейм гуано за такие невменяемые бабосы. Постояли, покрутили пальцем у виска и пошли в Хуману.
меня так умиляют люди которые пишут что не может быть все время плохо- поехали: монголия, экс югославия, афган , болгария, литва -это только на этом континенте. Африку, южную америку не беру. Может быть плохо и 200 и 300 лет. Пока писал вспомнил - греция... Владели в свое время половиной мира , и где они последние 1500 лет?
airmax78 написав:А вы были в магазинах с новой одеждой, цены видели? Китайские босоножки в Карло Пазолини 5000 грн. В Миратоне - 4000 грн. Ноунейм гуано за такие невменяемые бабосы. Постояли, покрутили пальцем у виска и пошли в Хуману.
Классно Вам, можете позволить себе Хуману. А я в стоке на Куреневке покупаю.
PrimusInterPares написав:меня так умиляют люди которые пишут что не может быть все время плохо- поехали: монголия, экс югославия, афган , болгария, литва -это только на этом континенте. Африку, южную америку не беру. Может быть плохо и 200 и 300 лет. Пока писал вспомнил - греция... Владели в свое время половиной мира , и где они последние 1500 лет?
Tribeca написав:При этом цены на еду в магазинах примерно одинаковые - что в Киеве, что в Мадриде - цена на курятину, молоко, яйца - примерно равны. А в Польще и Турции - говорят даже дешевле.
Я вот недавно в Швеции пожил недельку, и в отличии от местных сказочников, хорошо помню цены на еду: в 2-3 раза выше украинских. Видимо, Швеция не Европа. А живут они, конечно, красиво и богато, даже в глухом селе без магазина. Ах да, чуть не забыл: стоимость проезда по городу 2.5евро, а за город (время поездки 12минут) - 4 евро. Есть математики, чтобы посчитать во сколько раз дороже?
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
airmax78 написав:А вы были в магазинах с новой одеждой, цены видели? Китайские босоножки в Карло Пазолини 5000 грн. В Миратоне - 4000 грн. Ноунейм гуано за такие невменяемые бабосы. Постояли, покрутили пальцем у виска и пошли в Хуману.
Классно Вам, можете позволить себе Хуману. А я в стоке на Куреневке покупаю.
PrimusInterPares написав:меня так умиляют люди которые пишут что не может быть все время плохо- поехали: монголия, экс югославия, афган , болгария, литва -это только на этом континенте. Африку, южную америку не беру. Может быть плохо и 200 и 300 лет. Пока писал вспомнил - греция... Владели в свое время половиной мира , и где они последние 1500 лет?
Отлично, уже равняемся на афган.
Купил "адик" в стоке, 990 гривен.
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Tribeca написав:При этом цены на еду в магазинах примерно одинаковые - что в Киеве, что в Мадриде - цена на курятину, молоко, яйца - примерно равны. А в Польще и Турции - говорят даже дешевле.
Я вот недавно в Швеции пожил недельку, и в отличии от местных сказочников, хорошо помню цены на еду: в 2-3 раза выше украинских. Видимо, Швеция не Европа. А живут они, конечно, красиво и богато, даже в глухом селе без магазина. Ах да, чуть не забыл: стоимость проезда по городу 2.5евро, а за город (время поездки 12минут) - 4 евро. Есть математики, чтобы посчитать во сколько раз дороже?
Месяц назад был в Будапеште, цены на продукты примерно такие же, как в Киеве.
Tribeca написав:При этом цены на еду в магазинах примерно одинаковые - что в Киеве, что в Мадриде - цена на курятину, молоко, яйца - примерно равны. А в Польще и Турции - говорят даже дешевле.
Я вот недавно в Швеции пожил недельку, и в отличии от местных сказочников, хорошо помню цены на еду: в 2-3 раза выше украинских. Видимо, Швеция не Европа. А живут они, конечно, красиво и богато, даже в глухом селе без магазина. Ах да, чуть не забыл: стоимость проезда по городу 2.5евро, а за город (время поездки 12минут) - 4 евро. Есть математики, чтобы посчитать во сколько раз дороже?
Наташка фантазёрка, в Испании особенно в Барселоне и Мадриде всё дорого. В Севилье дешевле конечно.
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airmax78 написав:А вы были в магазинах с новой одеждой, цены видели? Китайские босоножки в Карло Пазолини 5000 грн. В Миратоне - 4000 грн. Ноунейм гуано за такие невменяемые бабосы. Постояли, покрутили пальцем у виска и пошли в Хуману.
Классно Вам, можете позволить себе Хуману. А я в стоке на Куреневке покупаю.
PrimusInterPares написав:меня так умиляют люди которые пишут что не может быть все время плохо- поехали: монголия, экс югославия, афган , болгария, литва -это только на этом континенте. Африку, южную америку не беру. Может быть плохо и 200 и 300 лет. Пока писал вспомнил - греция... Владели в свое время половиной мира , и где они последние 1500 лет?
Отлично, уже равняемся на афган.
Помню, когда мы уезжали из Таджикистана, таджикам тоже внушили (и они были в этом свято уверены) что таджики культурнее, цивилизованнее, умнее, и во всех отношениях выше понаехавших русских, украинцев, армян, евреев, и т.д. Точикистон понад усе, таджикский порядок и все такое. Как они высокомерно презирали понаехавших "русских", которых считали цивилизационно ниже и ничтожнее себя. С тех пор, правда, стали рожать вместо 3-4 детей на человека, полтора, не хватает еды. В прошлом году был в Душанбе. Такого архаичного почитания "приезжего" нигде не видел.
Tribeca написав:При этом цены на еду в магазинах примерно одинаковые - что в Киеве, что в Мадриде - цена на курятину, молоко, яйца - примерно равны. А в Польще и Турции - говорят даже дешевле.
Я вот недавно в Швеции пожил недельку, и в отличии от местных сказочников, хорошо помню цены на еду: в 2-3 раза выше украинских. Видимо, Швеция не Европа. А живут они, конечно, красиво и богато, даже в глухом селе без магазина. Ах да, чуть не забыл: стоимость проезда по городу 2.5евро, а за город (время поездки 12минут) - 4 евро. Есть математики, чтобы посчитать во сколько раз дороже?
По уровню средних заработных плат Швеция занимает лидирующие позиции в Европе. По данным шведского статистического управления, средняя зарплата в Швеции в 2017 году составляет 39 390 крон в месяц, что эквивалентно 4 120 евро. http://hochusvalit.com/shvetsiya/zarpla ... tsii#ggl-2
Давайте не будем рассказывать как в Швеции хреново живется. Обратите внимание, что это средняя по стране, а не по столице. У нас средняя по стране примерно 300€, а еда всего в 2.5 раза дороже, чем в аграрной сверхдержаве.
В то же время в Мадриде, в Берлине, в Москве цены на продукты в супермаркете - +/-15% от киевских (если взять соизмеримый супермаркет, например Ашан). А в Варшаве и в Стамбуле - говорят дешевле (сам не сравнивал). Какого маракуя?
Проезд в общественном транспорте действительно у нас самый дешевый, отсюда и результат - построить 2-3 станции метро - непосильная задача для города на десятилетие.