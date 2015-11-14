Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
KIM написав:[quote="4363871:Tribeca] Давайте не будем рассказывать как в Швеции хреново живется. Обратите внимание, что это средняя по стране, а не по столице. У нас средняя по стране примерно 300€, а еда всего в 2.5 раза дороже, чем в аграрной сверхдержаве.
В то же время в Мадриде, в Берлине, в Москве цены на продукты в супермаркете - +/-15% от киевских (если взять соизмеримый супермаркет, например Ашан). А в Варшаве и в Стамбуле - говорят дешевле (сам не сравнивал). Какого маракуя [/quote]
Так а я не рассказывал, как там хреново живется. Это ты уже манипулируешь и передергиваешь, впрочем, как всегда. Отлично там живется, нам бы так, да вот только по мановению волшебной палочки этого не сделать. А рассказывал я про цены в Европе, про которые ты трындишь тут. Че там по ценам в Горловке лучше скажи? Тебе то лучше знать этот вопрос? Расскажи, как там клево.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM написав:[quote="4363871:Tribeca] Давайте не будем рассказывать как в Швеции хреново живется. Обратите внимание, что это средняя по стране, а не по столице. У нас средняя по стране примерно 300€, а еда всего в 2.5 раза дороже, чем в аграрной сверхдержаве.
В то же время в Мадриде, в Берлине, в Москве цены на продукты в супермаркете - +/-15% от киевских (если взять соизмеримый супермаркет, например Ашан). А в Варшаве и в Стамбуле - говорят дешевле (сам не сравнивал). Какого маракуя [/quote][/quote][/quote] Так а я не рассказывал, как там хреново живется. Это ты уже манипулируешь и передергиваешь, впрочем, как всегда. Отлично там живется, нам бы так, да вот только по мановению волшебной палочки этого не сделать. А рассказывал я про цены в Европе, про которые ты трындишь тут. Че там по ценам в Горловке лучше скажи? Тебе то лучше знать этот вопрос? Расскажи, как там клево.[/quote]
Я в Горловке отродясь не был.
Внимание, вопрос: почему цены на хавку в супермаркете Ашан в аргарной сверхдержаве аналогичные тем странам, где зарплаты в 4 раза больше, и всего в 2.5 раз дешевле чем в самых богатых странах мира (типа Швеции), где зарплаты выше минимум на порядок (в 10-15 раз)?
При этом недвига ощутимо дешевле.
Сколько в Швеции стоит квартиры? Вы в каком городе были?
Tribeca написав:Внимание, вопрос: почему цены на хавку в супермаркете Ашан в аргарной сверхдержаве аналогичные тем странам, где зарплаты в 4 раза больше, и всего в 2.5 раз дешевле чем в самых богатых странах мира (типа Швеции), где зарплаты выше минимум на порядок (в 10-15?
потому шо слишком многие люди у нас не могут жить без ощущения хозяйского члена в ж*** - он заменяет им моральный стержень, которого у них нет
потому что эти люди плюют на правила и законы, принципиально не платят налоги, дают и берут взятки, голосуют за гречку и категорически отказываются признавать свою вину за происходящее и меняться, сваливая все на государство и злочынну владу
вы - ярчайший представитель таких людей
зы: про «аграрную сверхдержаву», заметьте - только вы и франт говорите, этот термин вообще из залесья
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 13 тра, 2018 11:42, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:А вы были в магазинах с новой одеждой, цены видели? Китайские босоножки в Карло Пазолини 5000 грн. В Миратоне - 4000 грн. Ноунейм гуано за такие невменяемые бабосы. Постояли, покрутили пальцем у виска и пошли в Хуману.
а посерединке ничего нет? за 1500-2000 грн можно взять оригинальные бренды среднего уровня типа скечерс, лакост, томми и т.д., привезенные посылками из США (хотя скоро обещают перекрыть лазейку с бесплатной растаможкой). новый китайский ноунейм 500-1000 грн. пазолини - переоцененная хрень.
PrimusInterPares написав:меня так умиляют люди которые пишут что не может быть все время плохо- поехали: монголия, экс югославия, афган , болгария, литва -это только на этом континенте. Африку, южную америку не беру. Может быть плохо и 200 и 300 лет. Пока писал вспомнил - греция... Владели в свое время половиной мира , и где они последние 1500 лет?
типа, если не владеешь миром, значит плохо все? в греции, экс югославии, литве, даже болгарии - все довольно ровно. не жируют, но и не бедствуют
Tribeca написав:Внимание, вопрос: почему цены на хавку в супермаркете Ашан в аргарной сверхдержаве аналогичные тем странам, где зарплаты в 4 раза больше, и всего в 2.5 раз дешевле чем в самых богатых странах мира (типа Швеции), где зарплаты выше минимум на порядок (в 10-15 раз)?
При этом недвига ощутимо дешевле.
Сколько в Швеции стоит квартиры? Вы в каком городе были?
Это хороший вопрос. Тоже об этом думал. Вот она, железобетонная преграда для нищебродов из слаборазвитых стран. А у нас, наконец-то, цены на недвигу приходят в соответствие с уровнем развития страны. А то, пилять, идиотизм какой-то был: страна третьего мира, а прайс на массовую недвигу не сильно отличался от стран золотого миллиарда. Кто по таким ценам успел продать - тот, конечно, хорошо поимел соотечественничков.
Tribeca написав:При этом цены на еду в магазинах примерно одинаковые - что в Киеве, что в Мадриде - цена на курятину, молоко, яйца - примерно равны. А в Польще и Турции - говорят даже дешевле.
Я вот недавно в Швеции пожил недельку, и в отличии от местных сказочников, хорошо помню цены на еду: в 2-3 раза выше украинских. Видимо, Швеция не Европа. А живут они, конечно, красиво и богато, даже в глухом селе без магазина. Ах да, чуть не забыл: стоимость проезда по городу 2.5евро, а за город (время поездки 12минут) - 4 евро. Есть математики, чтобы посчитать во сколько раз дороже?
Прошлым летом неделю был в Швеции и проехал практически всю Норвегию. Цены в Норвегии в 4-5 раз выше украинских! Самая дорогая страна Европы после Швейцарии. Очень удивился что добывая много своей нефти и газа, население отапливает свои дома электричеством, так как газ для них очень дорогой. Почти всё гонят на экспорт. Страна имеет очень высокий уровень доходов на человека. ЗВР около $1трлн. Но государство эти деньги не тратит, так как это есть фонд для будущих поколений, и живут обычные норвежцы довольно скромно и без понтов(Судя по количеству дорогих авто, состоянию домов и сельского хозяйства). Особо там не пожируешь, так как налоги у них не малые(до-40% от дохода). Для себя подсчитал. Чтобы жить как средний норвежец, в Украине, при нынешних ценах, достаточно зарабатывать около 350 евро. Швеция вообще разочаровала. Особенно Гётеборг. Довольно грязный, промышленный город. Толпы арабов, цыган и разных попрошаек, ночующих где попало. Это уже далеко не та страна, со своим социализмом, которая была 20 лет назад. А если учесть постоянные дожди и сырость, то ничего там хорошего нет. Единственное что порадовало, так это состояние ихних дорог.
Внимание, вопрос: почему цены на хавку в супермаркете Ашан в аргарной сверхдержаве аналогичные тем странам, где зарплаты в 4 раза больше, и всего в 2.5 раз дешевле чем в самых богатых странах мира (типа Швеции), где зарплаты выше минимум на порядок (в 10-15 раз)?
При этом недвига ощутимо дешевле.
Сколько в Швеции стоит квартиры? Вы в каком городе были?
Ну не в Горловке, тогда в Донецке, ладно. Ну клево ж там, ну признайся. И не забывай правильно употреблять род при написании текста (женский, ага). Про почему, конговец неплохо написал. Я только добавлю, что за 70лет был выведен хомо советикус, который и на человека то только издалека похож, вот и расхлебывать это дело еще долго предстоит, веками. Был я в мелком городке, Хальмстад, а жил вообще на окраине села. Сколько стоит недвига не знаю, догадываюсь что дохрена. Дома красивые, как снаружи так и внутри. Жители села, несмотря на афигенные зп, не гнушаются работать: сеют чегото, лошадей разводят, собак. А это дело для городского планктона равносильно смерти: хозяйство ухода требует, с раннего утра и до ночи. И навозом благоухает постоянно.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
airmax78 написав:А вы были в магазинах с новой одеждой, цены видели? Китайские босоножки в Карло Пазолини 5000 грн. В Миратоне - 4000 грн. Ноунейм гуано за такие невменяемые бабосы. Постояли, покрутили пальцем у виска и пошли в Хуману.
а посерединке ничего нет? за 1500-2000 грн можно взять оригинальные бренды среднего уровня типа скечерс, лакост, томми и т.д., привезенные посылками из США (хотя скоро обещают перекрыть лазейку с бесплатной растаможкой). новый китайский ноунейм 500-1000 грн. пазолини - переоцененная хрень.
Так это не лухури какое-то, это около дна по качеству и уровню исполнения. Находясь в Италии или Штатах я возле такого говнища какое толкает Миратон или КП даже пописять не сяду. Да и почему я должен что-то мутить, мудохаться с какими-то ебеями и посылками, тем более с обувью? Почему не могу пойти как белый человек в обычный магазин и купить то что мне нужно за вменяемые деньги, а не гуано за конский прайс? Почему в Италии я это сделать могу, а в Украине - нет? Я не жалуюсь (я очень редко что-то покупаю в Украине - только когда скидка доходит до 70%)- просто риторический вопрос.
Внимание, вопрос: почему цены на хавку в супермаркете Ашан в аргарной сверхдержаве аналогичные тем странам, где зарплаты в 4 раза больше, и всего в 2.5 раз дешевле чем в самых богатых странах мира (типа Швеции), где зарплаты выше минимум на порядок (в 10-15 раз)?
При этом недвига ощутимо дешевле.
Сколько в Швеции стоит квартиры? Вы в каком городе были?
Відповідь досить проста. Паркуєшся в третьому ряду, вважаєш що наіпать будівельників це супер, зажать бутилку віскаря - за честь. Підтримка країни яка віджала частину території твоєї країни та підтримує війну - і знову Ти перша.
А так да, порошенко винен, Ти ні до чого.
Востаннє редагувалось Первый в Нед 13 тра, 2018 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!