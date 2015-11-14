Додано: Нед 13 тра, 2018 11:50

KIM написав: Tribeca написав: При этом цены на еду в магазинах примерно одинаковые - что в Киеве, что в Мадриде - цена на курятину, молоко, яйца - примерно равны. А в Польще и Турции - говорят даже дешевле.

При этом цены на еду в магазинах примерно одинаковые - что в Киеве, что в Мадриде - цена на курятину, молоко, яйца - примерно равны. А в Польще и Турции - говорят даже дешевле.

Я вот недавно в Швеции пожил недельку, и в отличии от местных сказочников, хорошо помню цены на еду: в 2-3 раза выше украинских. Видимо, Швеция не Европа. А живут они, конечно, красиво и богато, даже в глухом селе без магазина.

Ах да, чуть не забыл: стоимость проезда по городу 2.5евро, а за город (время поездки 12минут) - 4 евро. Есть математики, чтобы посчитать во сколько раз дороже? Я вот недавно в Швеции пожил недельку, и в отличии от местных сказочников, хорошо помню цены на еду: в 2-3 раза выше украинских. Видимо, Швеция не Европа. А живут они, конечно, красиво и богато, даже в глухом селе без магазина.Ах да, чуть не забыл: стоимость проезда по городу 2.5евро, а за город (время поездки 12минут) - 4 евро. Есть математики, чтобы посчитать во сколько раз дороже?

Прошлым летом неделю был в Швеции и проехал практически всю Норвегию. Цены в Норвегии в 4-5 раз выше украинских! Самая дорогая страна Европы после Швейцарии. Очень удивился что добывая много своей нефти и газа, население отапливает свои дома электричеством, так как газ для них очень дорогой. Почти всё гонят на экспорт. Страна имеет очень высокий уровень доходов на человека. ЗВР около $1трлн. Но государство эти деньги не тратит, так как это есть фонд для будущих поколений, и живут обычные норвежцы довольно скромно и без понтов(Судя по количеству дорогих авто, состоянию домов и сельского хозяйства). Особо там не пожируешь, так как налоги у них не малые(до-40% от дохода).Для себя подсчитал. Чтобы жить как средний норвежец, в Украине, при нынешних ценах, достаточно зарабатывать около 350 евро.Швеция вообще разочаровала. Особенно Гётеборг.Довольно грязный, промышленный город. Толпы арабов, цыган и разных попрошаек, ночующих где попало.Это уже далеко не та страна, со своим социализмом, которая была 20 лет назад. А если учесть постоянные дожди и сырость, то ничего там хорошего нет.Единственное что порадовало, так это состояние ихних дорог.