Tribeca написав: Внимание, вопрос: почему цены на хавку в супермаркете Ашан в аргарной сверхдержаве аналогичные тем странам, где зарплаты в 4 раза больше, и всего в 2.5 раз дешевле чем в самых богатых странах мира (типа Швеции), где зарплаты выше минимум на порядок (в 10-15?



потому шо слишком многие люди у нас не могут жить без ощущения хозяйского члена в ж*** - он заменяет им моральный стержень, которого у них нет



потому что эти люди плюют на правила и законы, принципиально не платят налоги, дают и берут взятки, голосуют за гречку и категорически отказываются признавать свою вину за происходящее и меняться, сваливая все на государство и злочынну владу



вы - ярчайший представитель таких людей



Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.