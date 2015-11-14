А шо вы там делали то?BIGor написав:Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает .
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Додано: Нед 13 тра, 2018 12:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А шо вы там делали то?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
как думаете, есть ли смысл получаться МБА в топ10 университетах мира.
стоит ли вываливать 150-200к долл за это?
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:05
все вы можете, просто вам жаба и ваше чсв не позволяет - почему то з/п свою вы считаете вполне вменяемой и обоснованной, а вот цены в магазинах - почему то нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Чего тогда в Миду не зайти, 1300-1400 грн
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:07
блин, а где вы их находите?
ни в новолипках, нив ЦП ни на Грушевского я не нашел ни одного
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:08
Ну потому что я знаю сколько это должно стоить. И платить за это в 3-5-7 раз больше не хочу.
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:10
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:11
Однозначно имеет только если хотите потом остаться за границей.
В Украине ваш диплом за 200к никаких преимуществ не даст - знания и связи вы применить тут не сможете, никто из вышестоящих не оценит, разве что на форуме обсмеют что не купили 2 однушки в ЦП (это сразу после того, как посоветуют Долярчику "вкладывать в себя", не понимая сути этой фразы, и что образование, дорогое - это и есть инвестиция в себя).
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:13
Сам диплом уже мало что даёт, так как таковых уже кругом полно.
Нужен большой опыт работы на руководящих должностях. Плюс знание языка на уровне носителя. Хотя, если деньги не критичные, то почему бы и нет?
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:14
"оно" никому ничего не "должно" - вам ли, гордому обладателю мба этого не знать?)
и это - разницу между "не могу" и "не хочу" понимаете?
как я и говорил - жаба и чсв
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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