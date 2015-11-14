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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1067106810691070>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 838
Висота стель
4%
36
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
177
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
131
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
156
Якість будівництва
15%
128
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает :D .
А шо вы там делали то?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как думаете, есть ли смысл получаться МБА в топ10 университетах мира.
стоит ли вываливать 150-200к долл за это?
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:05

  airmax78 написав:Почему не могу пойти как белый человек в обычный магазин и купить то что мне нужно за вменяемые деньги, а не гуано за конский прайс?


все вы можете, просто вам жаба и ваше чсв не позволяет - почему то з/п свою вы считаете вполне вменяемой и обоснованной, а вот цены в магазинах - почему то нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:А вы были в магазинах с новой одеждой, цены видели? Китайские босоножки в Карло Пазолини 5000 грн. В Миратоне - 4000 грн. Ноунейм гуано за такие невменяемые бабосы. Постояли, покрутили пальцем у виска и пошли в Хуману.
Чего тогда в Миду не зайти, 1300-1400 грн
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:07

BIGor написав:Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает :D .

блин, а где вы их находите?
ни в новолипках, нив ЦП ни на Грушевского я не нашел ни одного :?
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:08

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Почему не могу пойти как белый человек в обычный магазин и купить то что мне нужно за вменяемые деньги, а не гуано за конский прайс?


все вы можете, просто вам жаба и ваше чсв не позволяет - почему то з/п свою вы считаете вполне вменяемой и обоснованной, а вот цены в магазинах - почему то нет

Ну потому что я знаю сколько это должно стоить. И платить за это в 3-5-7 раз больше не хочу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:10

  Faceless написав:Чего тогда в Миду не зайти, 1300-1400 грн

Ну как не зайти? Зашли конечно. Но там совсем грустно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:11

  Kangaro написав:как думаете, есть ли смысл получаться МБА в топ10 университетах мира.
стоит ли вываливать 150-200к долл за это?



Однозначно имеет только если хотите потом остаться за границей.

В Украине ваш диплом за 200к никаких преимуществ не даст - знания и связи вы применить тут не сможете, никто из вышестоящих не оценит, разве что на форуме обсмеют что не купили 2 однушки в ЦП (это сразу после того, как посоветуют Долярчику "вкладывать в себя", не понимая сути этой фразы, и что образование, дорогое - это и есть инвестиция в себя).
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:13

  Kangaro написав:как думаете, есть ли смысл получаться МБА в топ10 университетах мира.
стоит ли вываливать 150-200к долл за это?

Сам диплом уже мало что даёт, так как таковых уже кругом полно.
Нужен большой опыт работы на руководящих должностях. Плюс знание языка на уровне носителя. Хотя, если деньги не критичные, то почему бы и нет?
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:14

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Почему не могу пойти как белый человек в обычный магазин и купить то что мне нужно за вменяемые деньги, а не гуано за конский прайс?


все вы можете, просто вам жаба и ваше чсв не позволяет - почему то з/п свою вы считаете вполне вменяемой и обоснованной, а вот цены в магазинах - почему то нет

Ну потому что я знаю сколько это должно стоить. И платить за это в 3-5-7 раз больше не хочу.


"оно" никому ничего не "должно" - вам ли, гордому обладателю мба этого не знать?)
и это - разницу между "не могу" и "не хочу" понимаете?
как я и говорил - жаба и чсв
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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