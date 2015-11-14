Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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KIM написав:Я вот недавно в Швеции пожил недельку, и в отличии от местных сказочников, хорошо помню цены на еду: в 2-3 раза выше украинских. Видимо, Швеция не Европа. А живут они, конечно, красиво и богато, даже в глухом селе без магазина. Ах да, чуть не забыл: стоимость проезда по городу 2.5евро, а за город (время поездки 12минут) - 4 евро. Есть математики, чтобы посчитать во сколько раз дороже?
Прошлым летом неделю был в Швеции и проехал практически всю Норвегию. Цены в Норвегии в 4-5 раз выше украинских! Самая дорогая страна Европы после Швейцарии. Очень удивился что добывая много своей нефти и газа, население отапливает свои дома электричеством, так как газ для них очень дорогой. Почти всё гонят на экспорт. Страна имеет очень высокий уровень доходов на человека. ЗВР около $1трлн. Но государство эти деньги не тратит, так как это есть фонд для будущих поколений, и живут обычные норвежцы довольно скромно и без понтов(Судя по количеству дорогих авто, состоянию домов и сельского хозяйства). Особо там не пожируешь, так как налоги у них не малые(до-40% от дохода). Для себя подсчитал. Чтобы жить как средний норвежец, в Украине, при нынешних ценах, достаточно зарабатывать около 350 евро. Швеция вообще разочаровала. Особенно Гётеборг. Довольно грязный, промышленный город. Толпы арабов, цыган и разных попрошаек, ночующих где попало. Это уже далеко не та страна, со своим социализмом, которая была 20 лет назад. А если учесть постоянные дожди и сырость, то ничего там хорошего нет. Единственное что порадовало, так это состояние ихних дорог.
Так а электричество откуда берется, не газ ли они сжигают? До мелких городков типа Хальмстада арабы видать еще не добрались. Прям так все чистенько и красивенько, что прям аж не верится. Попрошайку видел ровно один раз и он был белым (вроде). Поржал с того, что всю уборку в аэропорту Копенгагена далют исключительно негры
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
kingkongovets написав:потому шо слишком многие люди у нас не могут жить без ощущения хозяйского члена в ж*** - он заменяет им моральный стержень, которого у них нет
...сваливая все на государство и злочынну владу
вы - ярчайший представитель таких людей
зы: про «аграрную сверхдержаву», заметьте - только вы и франт говорите
Вы правы- я лично, как и все, явно чуствую хозяйский член в своей ж..пе - в виде комуналки, которая составляет более 40% от средней з/п по стране, которую назначает нам Ахметка, не вытаскивая своего как вы выразились "хозяйского члена", продавая сам себе ДНРовский уголь по цене Ротердама+ (что делает уголь чуть ли не самым дорогим на планете), а сверхприбыль деля 50/50 с неким кондитером.
Некая леди Г., подружка того самого кондитера, вставила хозяйский дилдо в наши ж..пы, обвалив курс гривни в 3 с лишним раза, навыдавав миллиарды рефинанса и угробив половину банковской системы.
Я явно чуствую в своей ж..пе еще несколько хозяйских членов.
Аирмакс пару лет назад удивлялся, чего это у нас глава центризберкома живет лучше чем арабкий шейх (смотрите видео его дворца в ютюбе), видимо тут тоже нужно "начать с себя"?
Вы, К-ц просто никогда на дороге не попадались пьяному прокурору, иначе вам бы вставили тоже очередной хозяйский член в то самое место.
Зы: а термин "аграрная сверхдержава" - это не мы с франтом выдумали, просто звучит смешно, вот и используем.
BIGor написав:Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает .
блин, а где вы их находите? ни в новолипках, нив ЦП ни на Грушевского я не нашел ни одного
Прямо за забором ЦП, в промке живут бомжи. Спроси у них.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США