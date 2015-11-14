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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1067106810691070

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 838
Висота стель
4%
36
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
177
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
65
Раціональне планування та метраж
16%
131
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
156
Якість будівництва
15%
128
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:14

  наблюдательный написав:
  KIM написав:Я вот недавно в Швеции пожил недельку, и в отличии от местных сказочников, хорошо помню цены на еду: в 2-3 раза выше украинских. Видимо, Швеция не Европа. А живут они, конечно, красиво и богато, даже в глухом селе без магазина.
Ах да, чуть не забыл: стоимость проезда по городу 2.5евро, а за город (время поездки 12минут) - 4 евро. Есть математики, чтобы посчитать во сколько раз дороже?

Прошлым летом неделю был в Швеции и проехал практически всю Норвегию. Цены в Норвегии в 4-5 раз выше украинских! Самая дорогая страна Европы после Швейцарии. Очень удивился что добывая много своей нефти и газа, население отапливает свои дома электричеством, так как газ для них очень дорогой. Почти всё гонят на экспорт. Страна имеет очень высокий уровень доходов на человека. ЗВР около $1трлн. Но государство эти деньги не тратит, так как это есть фонд для будущих поколений, и живут обычные норвежцы довольно скромно и без понтов(Судя по количеству дорогих авто, состоянию домов и сельского хозяйства). Особо там не пожируешь, так как налоги у них не малые(до-40% от дохода).
Для себя подсчитал. Чтобы жить как средний норвежец, в Украине, при нынешних ценах, достаточно зарабатывать около 350 евро.
Швеция вообще разочаровала. Особенно Гётеборг.
Довольно грязный, промышленный город. Толпы арабов, цыган и разных попрошаек, ночующих где попало.
Это уже далеко не та страна, со своим социализмом, которая была 20 лет назад. А если учесть постоянные дожди и сырость, то ничего там хорошего нет.
Единственное что порадовало, так это состояние ихних дорог.

Так а электричество откуда берется, не газ ли они сжигают?
До мелких городков типа Хальмстада арабы видать еще не добрались. Прям так все чистенько и красивенько, что прям аж не верится. Попрошайку видел ровно один раз и он был белым (вроде).
Поржал с того, что всю уборку в аэропорту Копенгагена далют исключительно негры :-D
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:14

  Kangaro написав:
BIGor написав:Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает :D .

блин, а где вы их находите?
ни в новолипках, нив ЦП ни на Грушевского я не нашел ни одного :?



Смех смехом, а уже целые торговые моллы секонда открываются. Скоро будут "Оушен-плаза-секонд" :)

Например на Петровке, на Окружной возле Ашана, скоро будет секонд-хенд-молл возле Лыбидской (как раз напротив ЦП, в цехах).

Посмотрите что активно развивается:
-торговля секондом
-импорт бл@х
-экспорт гастриков
-лотереи на каждом углу
-жилищное строительство

Все. Остальные отрасли либо на уровне 2013 (в лучшем случае), либо существенно просели.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:22

  Kangaro написав:
BIGor написав:Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает :D .

блин, а где вы их находите?
ни в новолипках, нив ЦП ни на Грушевского я не нашел ни одного :?

На перечисленных Вами улицах живет 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001% населения Украины.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Kangaro написав:
BIGor написав:Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает :D .

блин, а где вы их находите?
ни в новолипках, нив ЦП ни на Грушевского я не нашел ни одного :?

На перечисленных Вами улицах живет 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001% населения Украины.
То есть никого вообще не живёт? Иначе население Украины превысит мировое :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:25

  kingkongovets написав:потому шо слишком многие люди у нас не могут жить без ощущения хозяйского члена в ж*** - он заменяет им моральный стержень, которого у них нет

...сваливая все на государство и злочынну владу

вы - ярчайший представитель таких людей

зы: про «аграрную сверхдержаву», заметьте - только вы и франт говорите



Вы правы- я лично, как и все, явно чуствую хозяйский член в своей ж..пе - в виде комуналки, которая составляет более 40% от средней з/п по стране, которую назначает нам Ахметка, не вытаскивая своего как вы выразились "хозяйского члена", продавая сам себе ДНРовский уголь по цене Ротердама+ (что делает уголь чуть ли не самым дорогим на планете), а сверхприбыль деля 50/50 с неким кондитером.

Некая леди Г., подружка того самого кондитера, вставила хозяйский дилдо в наши ж..пы, обвалив курс гривни в 3 с лишним раза, навыдавав миллиарды рефинанса и угробив половину банковской системы.

Я явно чуствую в своей ж..пе еще несколько хозяйских членов.

Аирмакс пару лет назад удивлялся, чего это у нас глава центризберкома живет лучше чем арабкий шейх (смотрите видео его дворца в ютюбе), видимо тут тоже нужно "начать с себя"?

Вы, К-ц просто никогда на дороге не попадались пьяному прокурору, иначе вам бы вставили тоже очередной хозяйский член в то самое место.


Зы: а термин "аграрная сверхдержава" - это не мы с франтом выдумали, просто звучит смешно, вот и используем.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:28

  KIM написав:Так а электричество откуда берется, не газ ли они сжигают?

Уже сейчас страна практически на 100% обеспечила себя электроэнергией из возобновляемых источников.
Гидроэл.станции, ветряки.....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:31

  Faceless написав:То есть никого вообще не живёт? Иначе население Украины превысит мировое :mrgreen:

Зачем врать, что никто не живет? Если знаете конкретное количество человек - напишите. Посмотрим более точный процент от населения.
  Tribeca написав:Зы: а термин "аграрная сверхдержава" - это не мы с франтом выдумали, просто звучит смешно, вот и используем.

Хотя часто несогласен с Tribeca, но тут плюсую за термин "аграрная сверхдержава".
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 13 тра, 2018 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:34

  Kangaro написав:
BIGor написав:Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает :D .

блин, а где вы их находите?
ни в новолипках, нив ЦП ни на Грушевского я не нашел ни одного :?

Прямо за забором ЦП, в промке живут бомжи. Спроси у них. :mrgreen:
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