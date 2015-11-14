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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:13
Kangaro написав:
как думаете, есть ли смысл получаться МБА в топ10 университетах мира.
стоит ли вываливать 150-200к долл за это?
Сам диплом уже мало что даёт, так как таковых уже кругом полно.
Нужен большой опыт работы на руководящих должностях. Плюс знание языка на уровне носителя. Хотя, если деньги не критичные, то почему бы и нет?
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Додано: Нед 13 тра, 2018 12:14
airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:
Почему не могу пойти как белый человек в обычный магазин и купить то что мне нужно за вменяемые деньги, а не гуано за конский прайс?
все вы можете, просто вам жаба и ваше чсв не позволяет - почему то з/п свою вы считаете вполне вменяемой и обоснованной, а вот цены в магазинах - почему то нет
Ну потому что я знаю сколько это должно стоить. И платить за это в 3-5-7 раз больше не хочу.
"оно" никому ничего не "должно" - вам ли, гордому обладателю мба этого не знать?)
и это - разницу между "не могу" и "не хочу" понимаете?
как я и говорил - жаба и чсв
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 13 тра, 2018 12:14
наблюдательный написав: KIM написав:
Я вот недавно в Швеции пожил недельку, и в отличии от местных сказочников, хорошо помню цены на еду: в 2-3 раза выше украинских. Видимо, Швеция не Европа. А живут они, конечно, красиво и богато, даже в глухом селе без магазина.
Ах да, чуть не забыл: стоимость проезда по городу 2.5евро, а за город (время поездки 12минут) - 4 евро. Есть математики, чтобы посчитать во сколько раз дороже?
Прошлым летом неделю был в Швеции и проехал практически всю Норвегию. Цены в Норвегии в 4-5 раз выше украинских! Самая дорогая страна Европы после Швейцарии. Очень удивился что добывая много своей нефти и газа, население отапливает свои дома электричеством, так как газ для них очень дорогой. Почти всё гонят на экспорт. Страна имеет очень высокий уровень доходов на человека. ЗВР около $1трлн. Но государство эти деньги не тратит, так как это есть фонд для будущих поколений, и живут обычные норвежцы довольно скромно и без понтов(Судя по количеству дорогих авто, состоянию домов и сельского хозяйства). Особо там не пожируешь, так как налоги у них не малые(до-40% от дохода).
Для себя подсчитал. Чтобы жить как средний норвежец, в Украине, при нынешних ценах, достаточно зарабатывать около 350 евро.
Швеция вообще разочаровала. Особенно Гётеборг.
Довольно грязный, промышленный город. Толпы арабов, цыган и разных попрошаек, ночующих где попало.
Это уже далеко не та страна, со своим социализмом, которая была 20 лет назад. А если учесть постоянные дожди и сырость, то ничего там хорошего нет.
Единственное что порадовало, так это состояние ихних дорог.
Так а электричество откуда берется, не газ ли они сжигают?
До мелких городков типа Хальмстада арабы видать еще не добрались. Прям так все чистенько и красивенько, что прям аж не верится. Попрошайку видел ровно один раз и он был белым (вроде).
Поржал с того, что всю уборку в аэропорту Копенгагена далют исключительно негры
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 12:14
Kangaro написав: BIGor написав:
Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает
.
блин, а где вы их находите?
ни в новолипках, нив ЦП ни на Грушевского я не нашел ни одного
Смех смехом, а уже целые торговые моллы секонда открываются. Скоро будут "Оушен-плаза-секонд"
Например на Петровке, на Окружной возле Ашана, скоро будет секонд-хенд-молл возле Лыбидской (как раз напротив ЦП, в цехах).
Посмотрите что активно развивается:
-торговля секондом
-импорт бл@х
-экспорт гастриков
-лотереи на каждом углу
-жилищное строительство
Все. Остальные отрасли либо на уровне 2013 (в лучшем случае), либо существенно просели.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 12:22
Kangaro написав: BIGor написав:
Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает
.
блин, а где вы их находите?
ни в новолипках, нив ЦП ни на Грушевского я не нашел ни одного
На перечисленных Вами улицах живет 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001% населения Украины.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 12:24
BIGor написав: Kangaro написав: BIGor написав:
Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает
.
блин, а где вы их находите?
ни в новолипках, нив ЦП ни на Грушевского я не нашел ни одного
На перечисленных Вами улицах живет 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001% населения Украины.
То есть никого вообще не живёт? Иначе население Украины превысит мировое
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Додано: Нед 13 тра, 2018 12:25
kingkongovets написав:
потому шо слишком многие люди у нас не могут жить без ощущения хозяйского члена в ж*** - он заменяет им моральный стержень, которого у них нет
...сваливая все на государство и злочынну владу
вы - ярчайший представитель таких людей
зы: про «аграрную сверхдержаву», заметьте - только вы и франт говорите
Вы правы- я лично, как и все, явно чуствую хозяйский член в своей ж..пе - в виде комуналки, которая составляет более 40% от средней з/п по стране, которую назначает нам Ахметка, не вытаскивая своего как вы выразились "хозяйского члена", продавая сам себе ДНРовский уголь по цене Ротердама+ (что делает уголь чуть ли не самым дорогим на планете), а сверхприбыль деля 50/50 с неким кондитером.
Некая леди Г., подружка того самого кондитера, вставила хозяйский дилдо в наши ж..пы, обвалив курс гривни в 3 с лишним раза, навыдавав миллиарды рефинанса и угробив половину банковской системы.
Я явно чуствую в своей ж..пе еще несколько хозяйских членов.
Аирмакс пару лет назад удивлялся, чего это у нас глава центризберкома живет лучше чем арабкий шейх (смотрите видео его дворца в ютюбе), видимо тут тоже нужно "начать с себя"?
Вы, К-ц просто никогда на дороге не попадались пьяному прокурору, иначе вам бы вставили тоже очередной хозяйский член в то самое место.
Зы: а термин "аграрная сверхдержава" - это не мы с франтом выдумали, просто звучит смешно, вот и используем.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 12:28
KIM написав:
Так а электричество откуда берется, не газ ли они сжигают?
Уже сейчас страна практически на 100% обеспечила себя электроэнергией из возобновляемых источников.
Гидроэл.станции, ветряки.....
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Додано: Нед 13 тра, 2018 12:31
Faceless написав:
То есть никого вообще не живёт? Иначе население Украины превысит мировое
Зачем врать, что никто не живет? Если знаете конкретное количество человек - напишите. Посмотрим более точный процент от населения.
Tribeca написав:
Зы: а термин "аграрная сверхдержава" - это не мы с франтом выдумали, просто звучит смешно, вот и используем.
Хотя часто несогласен с Tribeca
, но тут плюсую за термин "аграрная сверхдержава
".
Востаннє редагувалось BIGor
в Нед 13 тра, 2018 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 12:34
Kangaro написав: BIGor написав:
Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает
.
блин, а где вы их находите?
ни в новолипках, нив ЦП ни на Грушевского я не нашел ни одного
Прямо за забором ЦП, в промке живут бомжи. Спроси у них.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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