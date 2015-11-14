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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1068106910701071

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 843
Висота стель
4%
36
Гарний вигляд з вікон
9%
77
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
178
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
132
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
157
Якість будівництва
15%
129
Всього голосів : 843
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Поеду сейчас в автосалон на Столичку, мимо Оранж сити. Посмотрим что перевесит новая машина или 1к. :)
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:41

Tribeca

если бы вы его действительно чувствовали, вы бы не парковались в неположеных местах, не кидали бы строителей и платили бы долги - свободолюбивых и наглых крымчан в стойло поставили очень круто, так же как и ваших гордых земляков с донбасса

а прежде чем сетовать на высокую комуналку и трындеть о ротердамеплюс (ггг), доложите форуму скока вы платите налогов со своей аренды?

такшо самое правильное, шо можно сделать в вашей ситуации - укрыться с добычей в складках местности, пореже разевать орательное отверстие и не отсвечивать пока до вас руки не дошли
но дойдут, это я вам обещаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

К-ц, почему у главы ЦВК Охрендовского дворец под Киевом больше чем Белый Дом в Вашингтоне (при этом Белый дом принадлежит государству США, а дворец - Охрендовскому лично). И почему он процветает что при ВФЯ, что при ПАП?

Как в данном случае начать с себя?

Опять же: как мои налоги влияют на сверхприбыль от комуналки, которая идет в 2 кармана в стране?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:47

  Tribeca написав:К-ц, почему у главы ЦВК Охрендовского дворец под Киевом больше чем Белый Дом в Вашингтоне (при этом Белый дом принадлежит государству США, а дворец - Охрендовскому лично). И почему он процветает что при ВФЯ, что при ПАП?

Как в данном случае начать с себя?


начните с уплаты налогов, кинутых вами строителей и проигранного вискаря
дальше легче пойдет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:53

  BIGor написав:
  Faceless написав:То есть никого вообще не живёт? Иначе население Украины превысит мировое :mrgreen:

Зачем врать, что никто не живет? Если знаете конкретное количество человек - напишите. Посмотрим более точный процент от населения.
  Tribeca написав:Зы: а термин "аграрная сверхдержава" - это не мы с франтом выдумали, просто звучит смешно, вот и используем.

Хотя часто несогласен с Tribeca, но тут плюсую за термин "аграрная сверхдержава".


Выступая на встрече с молодыми предпринимателями 10 января 2018 г. в Киеве, премьер-министр Гройсман заявил, что аграрный сектор формирует 17-18% ВВП Украины.

Из триады видов продукции, генерировавших основную валютную выручку страны в последние 20 лет - металл, химия, агропродукция – последняя все больше становится лидером.

В этом контексте надо отметить тревожное нарастание доли экспорта сырьевых товаров (агро- и минерального сырья). Она увеличилась с 24,4% в 2012 г. до 30,5% в 2017 г. в общем объеме товарного экспорта.

В развитых экономиках доля сельского хозяйства в ВВП составляет от десятых процента до 2-5%. Для сравнения приведем эту доля для Украины и наших соседей в 2010-2016 гг. (см. табл.)

http://www.ukragroconsult.com/news/ukra ... stva-v-vvp
Егор
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:57

  Оранжевый-хит сезона написав:Поеду сейчас в автосалон на Столичку, мимо Оранж сити. Посмотрим что перевесит новая машина или 1к. :)

На шо смотреть будешь? И цены плз актуальные
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:58

  Эгоист написав:
  Kangaro написав:
BIGor написав:Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает :D .

блин, а где вы их находите?
ни в новолипках, нив ЦП ни на Грушевского я не нашел ни одного :?

Прямо за забором ЦП, в промке живут бомжи. Спроси у них. :mrgreen:

За туями и елками ниче не видно
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 13:00

  Kangaro написав:
  Эгоист написав:
  Kangaro написав:блин, а где вы их находите?
ни в новолипках, нив ЦП ни на Грушевского я не нашел ни одного :?

Прямо за забором ЦП, в промке живут бомжи. Спроси у них. :mrgreen:

За туями и елками ниче не видно

Запахи и матюки оттуда доносятся. :mrgreen:

П.С. Во дворе РТ 5 пустых бутылок пива выстроились в ряд, рядом валяется шприц. Интересно жителям комфортно заходить в такой двор, особенно вечером? Можно организовать соревнование: добеги до лохомопа, не получив пером под ребро. :idea:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 13:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Внимание, вопрос: почему цены на хавку в супермаркете Ашан в аргарной сверхдержаве аналогичные тем странам, где зарплаты в 4 раза больше, и всего в 2.5 раз дешевле чем в самых богатых странах мира (типа Швеции), где зарплаты выше минимум на порядок (в 10-15 раз)?

При этом недвига ощутимо дешевле.


У всі часи, найперше витрачаються гроші на те, без чого вижити неможливо - на первинні базові потреби - воду та їжу. А нові бетонометри в країні з демографічною і економічною кризою - це не найголовніше для виживання людей. Отже питання риторичне.
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 13:29

К-ц, «как передать тебе за Центроэнерго» и другие смски Онищенко, прочитай - люди что называется начали с себя! И налоги небось платят с заносов!
Tribeca
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