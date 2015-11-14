|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Поеду сейчас в автосалон на Столичку, мимо Оранж сити. Посмотрим что перевесит новая машина или 1к.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:41
Tribeca
если бы вы его действительно чувствовали, вы бы не парковались в неположеных местах, не кидали бы строителей и платили бы долги - свободолюбивых и наглых крымчан в стойло поставили очень круто, так же как и ваших гордых земляков с донбасса
а прежде чем сетовать на высокую комуналку и трындеть о ротердамеплюс (ггг), доложите форуму скока вы платите налогов со своей аренды?
такшо самое правильное, шо можно сделать в вашей ситуации - укрыться с добычей в складках местности, пореже разевать орательное отверстие и не отсвечивать пока до вас руки не дошли
но дойдут, это я вам обещаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
К-ц, почему у главы ЦВК Охрендовского дворец под Киевом больше чем Белый Дом в Вашингтоне (при этом Белый дом принадлежит государству США, а дворец - Охрендовскому лично). И почему он процветает что при ВФЯ, что при ПАП?
Как в данном случае начать с себя?
Опять же: как мои налоги влияют на сверхприбыль от комуналки, которая идет в 2 кармана в стране?
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:47
начните с уплаты налогов, кинутых вами строителей и проигранного вискаря
дальше легче пойдет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:53
Выступая на встрече с молодыми предпринимателями 10 января 2018 г. в Киеве, премьер-министр Гройсман заявил, что аграрный сектор формирует 17-18% ВВП Украины.
Из триады видов продукции, генерировавших основную валютную выручку страны в последние 20 лет - металл, химия, агропродукция – последняя все больше становится лидером.
В этом контексте надо отметить тревожное нарастание доли экспорта сырьевых товаров (агро- и минерального сырья). Она увеличилась с 24,4% в 2012 г. до 30,5% в 2017 г. в общем объеме товарного экспорта.
В развитых экономиках доля сельского хозяйства в ВВП составляет от десятых процента до 2-5%. Для сравнения приведем эту доля для Украины и наших соседей в 2010-2016 гг. (см. табл.)
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:57
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:58
За туями и елками ниче не видно
Додано: Нед 13 тра, 2018 13:00
Запахи и матюки оттуда доносятся.
П.С. Во дворе РТ 5 пустых бутылок пива выстроились в ряд, рядом валяется шприц. Интересно жителям комфортно заходить в такой двор, особенно вечером? Можно организовать соревнование: добеги до лохомопа, не получив пером под ребро.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 13 тра, 2018 13:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У всі часи, найперше витрачаються гроші на те, без чого вижити неможливо - на первинні базові потреби - воду та їжу. А нові бетонометри в країні з демографічною і економічною кризою - це не найголовніше для виживання людей. Отже питання риторичне.
Додано: Нед 13 тра, 2018 13:29
К-ц, «как передать тебе за Центроэнерго» и другие смски Онищенко, прочитай - люди что называется начали с себя! И налоги небось платят с заносов!
|