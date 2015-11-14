Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
если бы вы его действительно чувствовали, вы бы не парковались в неположеных местах, не кидали бы строителей и платили бы долги - свободолюбивых и наглых крымчан в стойло поставили очень круто, так же как и ваших гордых земляков с донбасса
а прежде чем сетовать на высокую комуналку и трындеть о ротердамеплюс (ггг), доложите форуму скока вы платите налогов со своей аренды?
такшо самое правильное, шо можно сделать в вашей ситуации - укрыться с добычей в складках местности, пореже разевать орательное отверстие и не отсвечивать пока до вас руки не дошли но дойдут, это я вам обещаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
К-ц, почему у главы ЦВК Охрендовского дворец под Киевом больше чем Белый Дом в Вашингтоне (при этом Белый дом принадлежит государству США, а дворец - Охрендовскому лично). И почему он процветает что при ВФЯ, что при ПАП?
Как в данном случае начать с себя?
Опять же: как мои налоги влияют на сверхприбыль от комуналки, которая идет в 2 кармана в стране?
Tribeca написав:К-ц, почему у главы ЦВК Охрендовского дворец под Киевом больше чем Белый Дом в Вашингтоне (при этом Белый дом принадлежит государству США, а дворец - Охрендовскому лично). И почему он процветает что при ВФЯ, что при ПАП?
Как в данном случае начать с себя?
начните с уплаты налогов, кинутых вами строителей и проигранного вискаря дальше легче пойдет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Tribeca написав:Внимание, вопрос: почему цены на хавку в супермаркете Ашан в аргарной сверхдержаве аналогичные тем странам, где зарплаты в 4 раза больше, и всего в 2.5 раз дешевле чем в самых богатых странах мира (типа Швеции), где зарплаты выше минимум на порядок (в 10-15 раз)?
При этом недвига ощутимо дешевле.
У всі часи, найперше витрачаються гроші на те, без чого вижити неможливо - на первинні базові потреби - воду та їжу. А нові бетонометри в країні з демографічною і економічною кризою - це не найголовніше для виживання людей. Отже питання риторичне.
Tribeca написав:При этом цены на еду в магазинах примерно одинаковые - что в Киеве, что в Мадриде - цена на курятину, молоко, яйца - примерно равны. А в Польще и Турции - говорят даже дешевле.
Я вот недавно в Швеции пожил недельку, и в отличии от местных сказочников, хорошо помню цены на еду: в 2-3 раза выше украинских. Видимо, Швеция не Европа. А живут они, конечно, красиво и богато, даже в глухом селе без магазина. Ах да, чуть не забыл: стоимость проезда по городу 2.5евро, а за город (время поездки 12минут) - 4 евро. Есть математики, чтобы посчитать во сколько раз дороже?
Прошлым летом неделю был в Швеции и проехал практически всю Норвегию. Цены в Норвегии в 4-5 раз выше украинских! Самая дорогая страна Европы после Швейцарии. Очень удивился что добывая много своей нефти и газа, население отапливает свои дома электричеством, так как газ для них очень дорогой. Почти всё гонят на экспорт. Страна имеет очень высокий уровень доходов на человека. ЗВР около $1трлн. Но государство эти деньги не тратит, так как это есть фонд для будущих поколений, и живут обычные норвежцы довольно скромно и без понтов(Судя по количеству дорогих авто, состоянию домов и сельского хозяйства). Особо там не пожируешь, так как налоги у них не малые(до-40% от дохода). Для себя подсчитал. Чтобы жить как средний норвежец, в Украине, при нынешних ценах, достаточно зарабатывать около 350 евро. Швеция вообще разочаровала. Особенно Гётеборг. Довольно грязный, промышленный город. Толпы арабов, цыган и разных попрошаек, ночующих где попало. Это уже далеко не та страна, со своим социализмом, которая была 20 лет назад. А если учесть постоянные дожди и сырость, то ничего там хорошего нет. Единственное что порадовало, так это состояние ихних дорог.
2.5 евро за метро в Стокгольме это, скорее всего, по проездному. Я за разовый талончик платил больше 4-ех. Нигде простые люди не жируют. Выше доходы, выше расходы. Ситуация с ценами и зарплатами в Украине это временное недоразумение.