Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:При этом цены на еду в магазинах примерно одинаковые - что в Киеве, что в Мадриде - цена на курятину, молоко, яйца - примерно равны. А в Польще и Турции - говорят даже дешевле.
Я вот недавно в Швеции пожил недельку, и в отличии от местных сказочников, хорошо помню цены на еду: в 2-3 раза выше украинских. Видимо, Швеция не Европа. А живут они, конечно, красиво и богато, даже в глухом селе без магазина. Ах да, чуть не забыл: стоимость проезда по городу 2.5евро, а за город (время поездки 12минут) - 4 евро. Есть математики, чтобы посчитать во сколько раз дороже?
Из норвегии иногда ездят в швецию, чтоб подешевле закупиться продуктами. Скандинавию не берём, сильно дорого.
В Греции тепло, солнечно, и нет депресняка, Европа щедро кормит еврами, одноклассница работает на 1200 ойро, говорит это более чем норм для Греции. Возвращаться не планирует. Цены на недвиж в Салониках где то как у нас, фигурировали цифры от 40 куевро.
Kangaro написав:как думаете, есть ли смысл получаться МБА в топ10 университетах мира. стоит ли вываливать 150-200к долл за это?
В сельском хозяйстве есть понятие "зона рискованного земледелия". Хотя многие зашорено считают инвестицию в себя лучшим вложением, на самом деле это очень рискованно, особенно, если речь идет о таких суммах. 20% лучших получают 80% денег. Образование само по себе не гарантирует попадание в эти 20%. Тем более МБА, которая является вишенкой на торте для людей на таких позициях, что для них эти суммы можно безболезненно потратить больше как в удовольствие расширить горизонты, чем как инвестиция.