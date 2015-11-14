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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1069107010711072

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 848
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
157
Якість будівництва
15%
130
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 15:11

  KIM написав:
  Tribeca написав:При этом цены на еду в магазинах примерно одинаковые - что в Киеве, что в Мадриде - цена на курятину, молоко, яйца - примерно равны. А в Польще и Турции - говорят даже дешевле.

Я вот недавно в Швеции пожил недельку, и в отличии от местных сказочников, хорошо помню цены на еду: в 2-3 раза выше украинских. Видимо, Швеция не Европа. А живут они, конечно, красиво и богато, даже в глухом селе без магазина.
Ах да, чуть не забыл: стоимость проезда по городу 2.5евро, а за город (время поездки 12минут) - 4 евро. Есть математики, чтобы посчитать во сколько раз дороже?

Из норвегии иногда ездят в швецию, чтоб подешевле закупиться продуктами. Скандинавию не берём, сильно дорого.

В Греции тепло, солнечно, и нет депресняка, Европа щедро кормит еврами, одноклассница работает на 1200 ойро, говорит это более чем норм для Греции. Возвращаться не планирует. Цены на недвиж в Салониках где то как у нас, фигурировали цифры от 40 куевро.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 15:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:То есть никого вообще не живёт? Иначе население Украины превысит мировое :mrgreen:

Зачем врать, что никто не живет? Если знаете конкретное количество человек - напишите. Посмотрим более точный процент от населения.
  Tribeca написав:Зы: а термин "аграрная сверхдержава" - это не мы с франтом выдумали, просто звучит смешно, вот и используем.

Хотя часто несогласен с Tribeca, но тут плюсую за термин "аграрная сверхдержава".


Про врать это к вам, вы же про 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001% запостили.:mrgreen:
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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 15:32

  Kangaro написав:как думаете, есть ли смысл получаться МБА в топ10 университетах мира.
стоит ли вываливать 150-200к долл за это?

В сельском хозяйстве есть понятие "зона рискованного земледелия".
Хотя многие зашорено считают инвестицию в себя лучшим вложением, на самом деле это очень рискованно, особенно, если речь идет о таких суммах. 20% лучших получают 80% денег. Образование само по себе не гарантирует попадание в эти 20%. Тем более МБА, которая является вишенкой на торте для людей на таких позициях, что для них эти суммы можно безболезненно потратить больше как в удовольствие расширить горизонты, чем как инвестиция.
Vlad442
 
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