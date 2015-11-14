Додано: Нед 13 тра, 2018 17:09

Vlad442 написав: Kangaro написав: как думаете, есть ли смысл получаться МБА в топ10 университетах мира.

стоит ли вываливать 150-200к долл за это? как думаете, есть ли смысл получаться МБА в топ10 университетах мира.стоит ли вываливать 150-200к долл за это?

В сельском хозяйстве есть понятие "зона рискованного земледелия".

Хотя многие зашорено считают инвестицию в себя лучшим вложением, на самом деле это очень рискованно, особенно, если речь идет о таких суммах. 20% лучших получают 80% денег. Образование само по себе не гарантирует попадание в эти 20%. Тем более МБА, которая является вишенкой на торте для людей на таких позициях, что для них эти суммы можно безболезненно потратить больше как в удовольствие расширить горизонты, чем как инвестиция. В сельском хозяйстве есть понятие "зона рискованного земледелия".Хотя многие зашорено считают инвестицию в себя лучшим вложением, на самом деле это очень рискованно, особенно, если речь идет о таких суммах. 20% лучших получают 80% денег. Образование само по себе не гарантирует попадание в эти 20%. Тем более МБА, которая является вишенкой на торте для людей на таких позициях, что для них эти суммы можно безболезненно потратить больше как в удовольствие расширить горизонты, чем как инвестиция.

Влад, расскажу пару слов на эту тему.У меня друг учится сейчас на МБА в штатах, ТОП-5 школа, 250куе за 2 года (включая перелеты и проживание, а летают они постоянно - каждый месяц бывают в другом городе/стране в офисе крупной компании).После 1 года обучения у него было 3 интерншип офера (приглашения на практику) от компаний из Форчюн500.Если все хорошо на практике, он понравился, то учась второй год он уже будет иметь ждоб оффер в эту компанию, и работа будет его ждать.Каждая школа в США вывешивает средний уровень зарплат своих выпускников и гордится этим. Т.е примерно можно понять, сколько ты будешь зарабатывать. Обычно ты устроишься на зарплату минимум в 250куе/год, или если ты уже работаешь в США, то перейдешь с увеличением, которое позволит окупить учебу за 4-5 лет (за счет прироста в зарплате). Т.е учат крутых менеджеров, Рисппект там разве что расширит горизонты, врядли он пойдет работать в Нестле или Кока-колу.В Украине МБА не стоит ничего, это разве что для себя, что-бы прочистить мозги и т.д.Что касается оплаты, то большинство скирдует много лет, или берет кредит.Друг воспользовался кредитом от Лондонского фонда, ставка на время учебы 5% годовых, после учебы -11%. Без залога. Ставка для буржуев космическая, но нормальный фонд не прокредитует выходца из СНГ. Америкос возьмет кредит под 2-3%.Чтоб вы понимали, есть гуманитарная программа в Украине, по которой тебе дают грант на учебу в любой ТОП-10 школ, его возвращать не нужно!!! Тоесть тебе дарят 250куе!!Условия всего 2:1) нужно самостоятельно туда поступить (это очевидно)2) нужно подписать с ними контракт что после окончания ты вернешься в Украину и 3-5 лет проработаешь в госструктуре.По словам моего друга, в прошлом году на всю Украину только 1 (ОДИН!!) человек воспользовался этим грантом.Во-первых качество человеческого капитала очень низкое и мало украинцев, способных поступить в ТОП10 (а там суровый отсев и блата нет), а кто поступил - в гробу видел 3-5 лет убитых на благо неньки. Люди рассматривают это исключительно как трамплин для зацепки ТАМ.Знания, опыт и связи, полученные в Бостоне/Чикаго не дадут вам в Украине НИЧЕГО.