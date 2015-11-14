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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1069107010711072

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 848
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
157
Якість будівництва
15%
130
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 15:11

  KIM написав:
  Tribeca написав:При этом цены на еду в магазинах примерно одинаковые - что в Киеве, что в Мадриде - цена на курятину, молоко, яйца - примерно равны. А в Польще и Турции - говорят даже дешевле.

Я вот недавно в Швеции пожил недельку, и в отличии от местных сказочников, хорошо помню цены на еду: в 2-3 раза выше украинских. Видимо, Швеция не Европа. А живут они, конечно, красиво и богато, даже в глухом селе без магазина.
Ах да, чуть не забыл: стоимость проезда по городу 2.5евро, а за город (время поездки 12минут) - 4 евро. Есть математики, чтобы посчитать во сколько раз дороже?

Из норвегии иногда ездят в швецию, чтоб подешевле закупиться продуктами. Скандинавию не берём, сильно дорого.

В Греции тепло, солнечно, и нет депресняка, Европа щедро кормит еврами, одноклассница работает на 1200 ойро, говорит это более чем норм для Греции. Возвращаться не планирует. Цены на недвиж в Салониках где то как у нас, фигурировали цифры от 40 куевро.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 15:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:То есть никого вообще не живёт? Иначе население Украины превысит мировое :mrgreen:

Зачем врать, что никто не живет? Если знаете конкретное количество человек - напишите. Посмотрим более точный процент от населения.
  Tribeca написав:Зы: а термин "аграрная сверхдержава" - это не мы с франтом выдумали, просто звучит смешно, вот и используем.

Хотя часто несогласен с Tribeca, но тут плюсую за термин "аграрная сверхдержава".


Про врать это к вам, вы же про 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001% запостили.:mrgreen:
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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 15:32

  Kangaro написав:как думаете, есть ли смысл получаться МБА в топ10 университетах мира.
стоит ли вываливать 150-200к долл за это?

В сельском хозяйстве есть понятие "зона рискованного земледелия".
Хотя многие зашорено считают инвестицию в себя лучшим вложением, на самом деле это очень рискованно, особенно, если речь идет о таких суммах. 20% лучших получают 80% денег. Образование само по себе не гарантирует попадание в эти 20%. Тем более МБА, которая является вишенкой на торте для людей на таких позициях, что для них эти суммы можно безболезненно потратить больше как в удовольствие расширить горизонты, чем как инвестиция.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 16:28

  Vlad442 написав:
  Kangaro написав:как думаете, есть ли смысл получаться МБА в топ10 университетах мира.
стоит ли вываливать 150-200к долл за это?

В сельском хозяйстве есть понятие "зона рискованного земледелия".
Хотя многие зашорено считают инвестицию в себя лучшим вложением, на самом деле это очень рискованно, особенно, если речь идет о таких суммах. 20% лучших получают 80% денег. Образование само по себе не гарантирует попадание в эти 20%. Тем более МБА, которая является вишенкой на торте для людей на таких позициях, что для них эти суммы можно безболезненно потратить больше как в удовольствие расширить горизонты, чем как инвестиция.

Аффтор пеши исчо!!!
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 17:09

  Vlad442 написав:
  Kangaro написав:как думаете, есть ли смысл получаться МБА в топ10 университетах мира.
стоит ли вываливать 150-200к долл за это?

В сельском хозяйстве есть понятие "зона рискованного земледелия".
Хотя многие зашорено считают инвестицию в себя лучшим вложением, на самом деле это очень рискованно, особенно, если речь идет о таких суммах. 20% лучших получают 80% денег. Образование само по себе не гарантирует попадание в эти 20%. Тем более МБА, которая является вишенкой на торте для людей на таких позициях, что для них эти суммы можно безболезненно потратить больше как в удовольствие расширить горизонты, чем как инвестиция.



Влад, расскажу пару слов на эту тему.

У меня друг учится сейчас на МБА в штатах, ТОП-5 школа, 250куе за 2 года (включая перелеты и проживание, а летают они постоянно - каждый месяц бывают в другом городе/стране в офисе крупной компании).

После 1 года обучения у него было 3 интерншип офера (приглашения на практику) от компаний из Форчюн500.

Если все хорошо на практике, он понравился, то учась второй год он уже будет иметь ждоб оффер в эту компанию, и работа будет его ждать.

Каждая школа в США вывешивает средний уровень зарплат своих выпускников и гордится этим. Т.е примерно можно понять, сколько ты будешь зарабатывать. Обычно ты устроишься на зарплату минимум в 250куе/год, или если ты уже работаешь в США, то перейдешь с увеличением, которое позволит окупить учебу за 4-5 лет (за счет прироста в зарплате). Т.е учат крутых менеджеров, Рисппект там разве что расширит горизонты, врядли он пойдет работать в Нестле или Кока-колу.

В Украине МБА не стоит ничего, это разве что для себя, что-бы прочистить мозги и т.д.

Что касается оплаты, то большинство скирдует много лет, или берет кредит.

Друг воспользовался кредитом от Лондонского фонда, ставка на время учебы 5% годовых, после учебы -11%. Без залога. Ставка для буржуев космическая, но нормальный фонд не прокредитует выходца из СНГ. Америкос возьмет кредит под 2-3%.

Чтоб вы понимали, есть гуманитарная программа в Украине, по которой тебе дают грант на учебу в любой ТОП-10 школ, его возвращать не нужно!!! Тоесть тебе дарят 250куе!!

Условия всего 2:
1) нужно самостоятельно туда поступить (это очевидно)
2) нужно подписать с ними контракт что после окончания ты вернешься в Украину и 3-5 лет проработаешь в госструктуре.

По словам моего друга, в прошлом году на всю Украину только 1 (ОДИН!!) человек воспользовался этим грантом.

Во-первых качество человеческого капитала очень низкое и мало украинцев, способных поступить в ТОП10 (а там суровый отсев и блата нет), а кто поступил - в гробу видел 3-5 лет убитых на благо неньки. Люди рассматривают это исключительно как трамплин для зацепки ТАМ.

Знания, опыт и связи, полученные в Бостоне/Чикаго не дадут вам в Украине НИЧЕГО.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 17:09

  Tribeca написав:Только вернулся изза границы.

На контрасте, после любой крупной столицы - Париж, Берлин, Москва, Мадрид - Киев смотрится очень скверно.

Но и стоит соответственно.


Хз. Наверное соотношение цена/качество поддерживается.

Все общарпанное, куча б***, убитые местами дороги, какие то покосившиеся заборы, все обклеено рекламой (это я на Борщагу приехал).


Та же фигня, я когда в Украину приехал и попал на жд вокзал Киева немного офигел.
На вокзале табор цыган, спят на земле на одеялах, человек 100, мочаться тут же всередине вокзала, все в мешках и котомках. :shock:
Да, идем в Европу.
Хомякоид
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