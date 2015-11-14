Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:При этом цены на еду в магазинах примерно одинаковые - что в Киеве, что в Мадриде - цена на курятину, молоко, яйца - примерно равны. А в Польще и Турции - говорят даже дешевле.
Я вот недавно в Швеции пожил недельку, и в отличии от местных сказочников, хорошо помню цены на еду: в 2-3 раза выше украинских. Видимо, Швеция не Европа. А живут они, конечно, красиво и богато, даже в глухом селе без магазина. Ах да, чуть не забыл: стоимость проезда по городу 2.5евро, а за город (время поездки 12минут) - 4 евро. Есть математики, чтобы посчитать во сколько раз дороже?
Из норвегии иногда ездят в швецию, чтоб подешевле закупиться продуктами. Скандинавию не берём, сильно дорого.
В Греции тепло, солнечно, и нет депресняка, Европа щедро кормит еврами, одноклассница работает на 1200 ойро, говорит это более чем норм для Греции. Возвращаться не планирует. Цены на недвиж в Салониках где то как у нас, фигурировали цифры от 40 куевро.
Kangaro написав:как думаете, есть ли смысл получаться МБА в топ10 университетах мира. стоит ли вываливать 150-200к долл за это?
В сельском хозяйстве есть понятие "зона рискованного земледелия". Хотя многие зашорено считают инвестицию в себя лучшим вложением, на самом деле это очень рискованно, особенно, если речь идет о таких суммах. 20% лучших получают 80% денег. Образование само по себе не гарантирует попадание в эти 20%. Тем более МБА, которая является вишенкой на торте для людей на таких позициях, что для них эти суммы можно безболезненно потратить больше как в удовольствие расширить горизонты, чем как инвестиция.
Kangaro написав:как думаете, есть ли смысл получаться МБА в топ10 университетах мира. стоит ли вываливать 150-200к долл за это?
В сельском хозяйстве есть понятие "зона рискованного земледелия". Хотя многие зашорено считают инвестицию в себя лучшим вложением, на самом деле это очень рискованно, особенно, если речь идет о таких суммах. 20% лучших получают 80% денег. Образование само по себе не гарантирует попадание в эти 20%. Тем более МБА, которая является вишенкой на торте для людей на таких позициях, что для них эти суммы можно безболезненно потратить больше как в удовольствие расширить горизонты, чем как инвестиция.
Аффтор пеши исчо!!!
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Kangaro написав:как думаете, есть ли смысл получаться МБА в топ10 университетах мира. стоит ли вываливать 150-200к долл за это?
В сельском хозяйстве есть понятие "зона рискованного земледелия". Хотя многие зашорено считают инвестицию в себя лучшим вложением, на самом деле это очень рискованно, особенно, если речь идет о таких суммах. 20% лучших получают 80% денег. Образование само по себе не гарантирует попадание в эти 20%. Тем более МБА, которая является вишенкой на торте для людей на таких позициях, что для них эти суммы можно безболезненно потратить больше как в удовольствие расширить горизонты, чем как инвестиция.
Влад, расскажу пару слов на эту тему.
У меня друг учится сейчас на МБА в штатах, ТОП-5 школа, 250куе за 2 года (включая перелеты и проживание, а летают они постоянно - каждый месяц бывают в другом городе/стране в офисе крупной компании).
После 1 года обучения у него было 3 интерншип офера (приглашения на практику) от компаний из Форчюн500.
Если все хорошо на практике, он понравился, то учась второй год он уже будет иметь ждоб оффер в эту компанию, и работа будет его ждать.
Каждая школа в США вывешивает средний уровень зарплат своих выпускников и гордится этим. Т.е примерно можно понять, сколько ты будешь зарабатывать. Обычно ты устроишься на зарплату минимум в 250куе/год, или если ты уже работаешь в США, то перейдешь с увеличением, которое позволит окупить учебу за 4-5 лет (за счет прироста в зарплате). Т.е учат крутых менеджеров, Рисппект там разве что расширит горизонты, врядли он пойдет работать в Нестле или Кока-колу.
В Украине МБА не стоит ничего, это разве что для себя, что-бы прочистить мозги и т.д.
Что касается оплаты, то большинство скирдует много лет, или берет кредит.
Друг воспользовался кредитом от Лондонского фонда, ставка на время учебы 5% годовых, после учебы -11%. Без залога. Ставка для буржуев космическая, но нормальный фонд не прокредитует выходца из СНГ. Америкос возьмет кредит под 2-3%.
Чтоб вы понимали, есть гуманитарная программа в Украине, по которой тебе дают грант на учебу в любой ТОП-10 школ, его возвращать не нужно!!! Тоесть тебе дарят 250куе!!
Условия всего 2: 1) нужно самостоятельно туда поступить (это очевидно) 2) нужно подписать с ними контракт что после окончания ты вернешься в Украину и 3-5 лет проработаешь в госструктуре.
По словам моего друга, в прошлом году на всю Украину только 1 (ОДИН!!) человек воспользовался этим грантом.
Во-первых качество человеческого капитала очень низкое и мало украинцев, способных поступить в ТОП10 (а там суровый отсев и блата нет), а кто поступил - в гробу видел 3-5 лет убитых на благо неньки. Люди рассматривают это исключительно как трамплин для зацепки ТАМ.
Знания, опыт и связи, полученные в Бостоне/Чикаго не дадут вам в Украине НИЧЕГО.
Все общарпанное, куча б***, убитые местами дороги, какие то покосившиеся заборы, все обклеено рекламой (это я на Борщагу приехал).
Та же фигня, я когда в Украину приехал и попал на жд вокзал Киева немного офигел. На вокзале табор цыган, спят на земле на одеялах, человек 100, мочаться тут же всередине вокзала, все в мешках и котомках. Да, идем в Европу.
Все общарпанное, куча б***, убитые местами дороги, какие то покосившиеся заборы, все обклеено рекламой (это я на Борщагу приехал).
Та же фигня, я когда в Украину приехал и попал на жд вокзал Киева немного офигел. На вокзале табор цыган, спят на земле на одеялах, человек 100, мочаться тут же всередине вокзала, все в мешках и котомках. Да, идем в Европу.
Да ладно, не нагоняйте зраду. Нормальный третий мир с третьемирными гражданами. Вон на набережной, зато, плитку укладывают, вместо старого асфальта. Правда она, свежеуложенная уже играет под нагрузкой. Что с ней будет, когда нетерпеливые граждане будут объезжать пробку понятно, но мож кто крушу прикупит после контракта, уже польза
Kangaro написав:как думаете, есть ли смысл получаться МБА в топ10 университетах мира. стоит ли вываливать 150-200к долл за это?
В сельском хозяйстве есть понятие "зона рискованного земледелия". Хотя многие зашорено считают инвестицию в себя лучшим вложением, на самом деле это очень рискованно, особенно, если речь идет о таких суммах. 20% лучших получают 80% денег. Образование само по себе не гарантирует попадание в эти 20%. Тем более МБА, которая является вишенкой на торте для людей на таких позициях, что для них эти суммы можно безболезненно потратить больше как в удовольствие расширить горизонты, чем как инвестиция.
Согласен с вами. Диплом МBА не даёт никаких гарантий получения высокооплачиваемой работы, если нет солидного опыта работы и деловых навыков. Это легко проверяется после многоуровневых тестов и интервью с кадровыми работниками. Более того, к таким специалистам относятся с неким подозрениям в обычных фирмах, так как их рассматривают как ненадёжных. В том плане что они приходят перекантоваться, а потом уходят в поисках лучшей доли, размахивая своим дипломом. Эти фирмы быстрее возьмут выпускника обычного универа, чем с дипломом MBA. ТОП руководителей там и своих полно. Выгружать такие деньги за учёбу нужно тогда, когда ты уже несколько лет достойно поработал на перспективной работе, имеешь хорошее резюме, и главное, ты точно знаешь своё направление в этой жизни, и без диплома МВА дальше уже никак...