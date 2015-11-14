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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1070107110721073

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 848
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
157
Якість будівництва
15%
130
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 18:31

  Хомякоид написав:
  Tribeca написав:Только вернулся изза границы.

На контрасте, после любой крупной столицы - Париж, Берлин, Москва, Мадрид - Киев смотрится очень скверно.

Но и стоит соответственно.


Хз. Наверное соотношение цена/качество поддерживается.

Все общарпанное, куча б***, убитые местами дороги, какие то покосившиеся заборы, все обклеено рекламой (это я на Борщагу приехал).


Та же фигня, я когда в Украину приехал и попал на жд вокзал Киева немного офигел.
На вокзале табор цыган, спят на земле на одеялах, человек 100, мочаться тут же всередине вокзала, все в мешках и котомках. :shock:
Да, идем в Европу.


Расскажите давайте что в Европе такого нет. Вернулся из Италии, 20 дней катался, исколесил от Венеции до Рима и Милана. В Риме и милане бомжи возле центральных жд вокзалов вообще ссут лёжа, даже не встают. Никто их вообще не трогает. По вечерам правда каждый вечер дворники замывают этот запах, а то бздо стоит неимоверное. Причём это бросилось в глаза 2 года назад когда я там был, сейчас думал уже такого не будет( думал может с ними начали бороться). А по итогу их ещё больше стало
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 18:38

  Егор написав:
  hume написав:http://www.oasis-obolon.com/card.php?item_id=1230&photo_id=

https://lipki.est.ua/14730640/

Совкохлам с деревянными перекрытиями и без губастой Мейхер на рецепшене - полтора ляма? За хату меньше моей? Даю сотню, выезжаю продавана хлестать по пыке пачкой Франклинов и совать ему горящее авизо куда надо :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 18:59

  Эгоист написав:
  Kangaro написав:
BIGor написав:Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает :D .

блин, а где вы их находите?
ни в новолипках, нив ЦП ни на Грушевского я не нашел ни одного :?

Прямо за забором ЦП, в промке живут бомжи. Спроси у них. :mrgreen:


Зображення
бомжи в подарок к видовой квартире
Кстати, самолёты тоже шуршат
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 19:13

  Хомякоид написав: Та же фигня, я когда в Украину приехал и попал на жд вокзал Киева немного офигел.
На вокзале табор цыган, спят на земле на одеялах, человек 100, мочаться тут же всередине вокзала, все в мешках и котомках. :shock:
Да, идем в Европу.

Небось за арендой с Чабанчиков приехал :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 19:16

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Kangaro написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Поеду сейчас в автосалон на Столичку, мимо Оранж сити. Посмотрим что перевесит новая машина или 1к. :)

На шо смотреть будешь? И цены плз актуальные

Тойота королла, 1,6 автомат по цене равна 1к 39 квадратных метров в Оранж сити. И то и то стоит 555 000, тойоты переоценены или Оранж сити недооценен?

Однуха однозначно выигрывает, авто подшаманишь и ещё лет пять поездишь. Я деньги на смену авто пустил в недвиж.
hume
 
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