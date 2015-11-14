Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Все общарпанное, куча б***, убитые местами дороги, какие то покосившиеся заборы, все обклеено рекламой (это я на Борщагу приехал).
Та же фигня, я когда в Украину приехал и попал на жд вокзал Киева немного офигел. На вокзале табор цыган, спят на земле на одеялах, человек 100, мочаться тут же всередине вокзала, все в мешках и котомках. Да, идем в Европу.
Расскажите давайте что в Европе такого нет. Вернулся из Италии, 20 дней катался, исколесил от Венеции до Рима и Милана. В Риме и милане бомжи возле центральных жд вокзалов вообще ссут лёжа, даже не встают. Никто их вообще не трогает. По вечерам правда каждый вечер дворники замывают этот запах, а то бздо стоит неимоверное. Причём это бросилось в глаза 2 года назад когда я там был, сейчас думал уже такого не будет( думал может с ними начали бороться). А по итогу их ещё больше стало
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Совкохлам с деревянными перекрытиями и без губастой Мейхер на рецепшене - полтора ляма? За хату меньше моей? Даю сотню, выезжаю продавана хлестать по пыке пачкой Франклинов и совать ему горящее авизо куда надо
Хомякоид написав: Та же фигня, я когда в Украину приехал и попал на жд вокзал Киева немного офигел. На вокзале табор цыган, спят на земле на одеялах, человек 100, мочаться тут же всередине вокзала, все в мешках и котомках. Да, идем в Европу.