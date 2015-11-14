Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Все общарпанное, куча б***, убитые местами дороги, какие то покосившиеся заборы, все обклеено рекламой (это я на Борщагу приехал).
Та же фигня, я когда в Украину приехал и попал на жд вокзал Киева немного офигел. На вокзале табор цыган, спят на земле на одеялах, человек 100, мочаться тут же всередине вокзала, все в мешках и котомках. Да, идем в Европу.
Расскажите давайте что в Европе такого нет. Вернулся из Италии, 20 дней катался, исколесил от Венеции до Рима и Милана. В Риме и милане бомжи возле центральных жд вокзалов вообще ссут лёжа, даже не встают. Никто их вообще не трогает. По вечерам правда каждый вечер дворники замывают этот запах, а то бздо стоит неимоверное. Причём это бросилось в глаза 2 года назад когда я там был, сейчас думал уже такого не будет( думал может с ними начали бороться). А по итогу их ещё больше стало
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Совкохлам с деревянными перекрытиями и без губастой Мейхер на рецепшене - полтора ляма? За хату меньше моей? Даю сотню, выезжаю продавана хлестать по пыке пачкой Франклинов и совать ему горящее авизо куда надо
Хомякоид написав: Та же фигня, я когда в Украину приехал и попал на жд вокзал Киева немного офигел. На вокзале табор цыган, спят на земле на одеялах, человек 100, мочаться тут же всередине вокзала, все в мешках и котомках. Да, идем в Европу.
Оранжевый-хит сезона написав:Тойота королла, 1,6 автомат по цене равна 1к 39 квадратных метров в Оранж сити. И то и то стоит 555 000, тойоты переоценены или Оранж сити недооценен?
Однуха однозначно выигрывает, авто подшаманишь и ещё лет пять поездишь. Я деньги на смену авто пустил в недвиж.
Если нет авто или старый ушатанный опель, то разумней купить машину и пользоваться. Как по мне, есть более интересные варианты, чем Королла за не намного большие деньги, но на вкус и цвет... Если нет запасной пары квартир, тогда нужно покупать недвижимость, как инвестицию на старость - дополнительная копейка с аренды и можно всегда продать, если нужны деньги на операцию и пожить подольше. Если есть и машина в нормальном состоянии, и запасные 2 с лишним квартиры, тогда лучше потратить деньги на себя. На хобби, комфорт, путешествия. То, что старичку уже не нужно, а у гроба карманов нет.
Недавно - ну еще с полгода назад - где-то в ленте была сильная ругань, что у нас-де в стране завышены официальные зарплаты (средняя сейчас под 8 тысяч), а на самом деле люди получают по 2-3 тысячи.
Сейчас же под постом одной подруги четвертые сутки пылают заднИцы - люди пачками утверждают, что в Киеве бариста (даже без опыта работы) не станет работать меньше, чем за 10 тысяч. И ладно бы в Киеве, но в комментах такое же называют ребята из регионов.
Вопрос "кому верить" я уже не ставлю. Я уже просто жалею, что не могу проверить, сколько имен отписавшихся совпадает в этих двух спорах...»
Совкохлам с деревянными перекрытиями и без губастой Мейхер на рецепшене - полтора ляма? За хату меньше моей? Даю сотню, выезжаю продавана хлестать по пыке пачкой Франклинов и совать ему горящее авизо куда надо
Как ни странно, в среднем метр там сейчас стоит 3 тыс дол.
coulthard написав:“Эти все разговоры, что газ в Украине стоит 2,3 тыс. – это все глупость. Как может стоить газ 3 тыс. грн, если его цена на европейских хабах сейчас в среднем 250 долларов? Людей просто обманывают”, – заявил премьер.
Вопрос к Гройсману: Как может ЗП в Украине быть 8 тыс.грн. (средняя, по слова Гройсмана), если в Европе средняя 3, 4 тыс. евро? Людей просто обманывают?
Недавно - ну еще с полгода назад - где-то в ленте была сильная ругань, что у нас-де в стране завышены официальные зарплаты (средняя сейчас под 8 тысяч), а на самом деле люди получают по 2-3 тысячи.
Сейчас же под постом одной подруги четвертые сутки пылают заднИцы - люди пачками утверждают, что в Киеве бариста (даже без опыта работы) не станет работать меньше, чем за 10 тысяч. И ладно бы в Киеве, но в комментах такое же называют ребята из регионов.
Вопрос "кому верить" я уже не ставлю. Я уже просто жалею, что не могу проверить, сколько имен отписавшихся совпадает в этих двух спорах...»
Вы так пишите, как будто речь идет не о зарплате 380$, а раз в десять больше.
ТРИСТА ВОСЕМДЕСЯТ ДОЛЛАРОВ. 318 (ТРИСТА ВОСЕМНАДЦАТЬ) евро.
Вы реально думаете что должна очередь стоять за работу на 300 евро? Особенно в Киеве?
Есть рынок труда. На рынке баристы видимо оцениваются дороже. В чем вопрос той ТП, которая открыла миниточку по разливу кофе и ищет рабов?
Я не говорю что это высококвалифицированный работник, но определенные навыки нужно иметь (врядли кто-то из этого форума может вот так взять и стать баристой в момент), есть требования к внешнему виду (бабку с жеппой 80го размера, которая могла бы например собирать клубнику, в баристы явно не возьмут), ответственности и т.д.
Можно ли нормально жить (а не выживать) в Киеве на 300евро/мес, если ты не флаймен? Можно ли снять комнату, заплатить комуналку, пропитаться, ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ (о чем постоянно пишет К-ц), купить одежду не в секонде? Оплатить себе хоть минимальную учебу? Хоть минимальное лечение? Хоть минимальный отпуск?
Тем более что бариста - это чел, который работает непосредственно руками, он и в Польще, и в РФ - бариста. Так почему он в этих странах без проблем может заработать в разы больше?
Давайте повесим обьявление по поиску програмеров на 300евро и будем возмущаться почему никто не хочет идти работать.