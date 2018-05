Додано: Нед 13 тра, 2018 19:58





Недавно - ну еще с полгода назад - где-то в ленте была сильная ругань, что у нас-де в стране завышены официальные зарплаты (средняя сейчас под 8 тысяч), а на самом деле люди получают по 2-3 тысячи.



Сейчас же под постом одной подруги четвертые сутки пылают заднИцы - люди пачками утверждают, что в Киеве бариста (даже без опыта работы) не станет работать меньше, чем за 10 тысяч. И ладно бы в Киеве, но в комментах такое же называют ребята из регионов.



Вопрос "кому верить" я уже не ставлю. Я уже просто жалею, что не могу проверить, сколько имен отписавшихся совпадает в этих двух спорах...»



